Pilar Mazzetti sobre el sector salud: “Estamos respondiendo lo mejor que podemos”

La flamante ministra de Salud, Pilar Mazzetti, destacó el trabajo que viene realizando el personal de salud durante la pandemia del coronavirus en el Perú. Afirmó que pese a que el sistema de salud no estuvo preparado para una emergencia de esta índole, se está respondiendo de la mejor manera posible.

En entrevista con RPP, resaltó que el trabajo de los últimos cuatro meses ha permitido que la respuesta del sector incremente hasta ocho veces la capacidad de los hospitales. “Recuerden que estamos con el 40 o 45% del personal y estamos recibiendo una demanda de 300 a 400 %, es una sobrecarga para el sistema”, precisó.

Cuestionada por un posible subregistro de casos positivos por COVID-19, la titular del Ministerio de Salud aseveró que desde su cartera no hay intención de ocultar cifras de infectados y decesos para disimular el impacto real de la emergencia en el país.

“Tenemos lo que tenemos. No es cuestión de buscar quién tiene la culpa de no tener lo que debemos tener, porque vamos a buscar , y el problema es tan complejo que esto no es cuestión de culpas. Esto es una pandemia impredicible que cambia las reglas de juego”, explicó.

Además, respecto a un probable regreso a la cuarentena obligatoria debido al incremento de casos diarios tras el fin de la misma, aseguró que la decisión no pasa solo por ella, sino que debe ser consultada entre otros ministerios y sectores.

“Necesitamos escuchar varias voces. Uno tiene que encontrar un equilibrio entre el sufrimiento por el virus y el sufrimiento de las personas aisladas con dificultes para alimentarse, perdiendo trabajo (...) Decidir una cuarentena es una decisión compleja y se debe tener en cuenta los múltiples factores”, manifestó.

Pilar Mazzetti, quien se desempeñaba como jefa del Comando de Operaciones COVID-19 desde abril, juró como ministra de Salud del nuevo gabinete que encabeza Pedro Cateriano el último miércoles, en reemplazo de Víctor Zamora Mesía.

