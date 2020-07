El Dr. Armando Massé, conductor de un programa en Exitosa, confirmó que dio positivo a coronavirus. Según el médico, él ya habría pasado por tres pruebas rápidas, las cuales salieron negativo; sin embargo, en la última prueba molecular, el resultado fue afirmativo para el virus Sars-Cov-2.

El especialista ha paralizado las actividades dentro del medio de comunicación para tomar un aislamiento de 14 días, pero continuará dando sus recomendaciones desde su domicilio. “Me dijeron que me iban a entregar el lunes, y no me la entregaron hasta hoy. Recién hoy en la mañana me dicen que tengo coronavirus, la prueba positiva. He procedido a aislarme, tendré que postergar mis viajes al norte”, indicó.

Agregó que ha tenido algunos síntomas la semana anterior. “Estuve un poco ‘bajoneado’ con un poco de escalofríos, pensé que era un resfrío común. El viernes pasado tuve muchos escalofríos, eso me preocupó”, mencionó.

Massé habría sido criticado anteriormente porque presentó a la doxiciclina como un tratamiento alternativo para combatir la COVID-19, lo cual es falso y no ha sido recomendado por ninguna entidad de salud.

Falso tratamiento contra la COVID-19.

“Hay estudios de que hay otro medicamento que es muy conocido por los médicos que es muy barato”, indicó anteriormente, donde recetaba la medicina como un sustituto de la Azitromicina; incluso, dio una dosis determinada a la ciudadanía. Esto fue descartado, ya que la Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que “no deben utilizarse antibióticos ni para prevenir ni para tratar la infección”, pues“son eficaces contra las bacterias, pero no contra los virus”.

Por dicha recomendación, un paciente de 75 años se enfermó por seguir dicha receta, según una publicación realizada en Facebook por el Dr. Juan José Montoya Dávila del hospital III Goyeneche de Arequipa. El Ministerio de Salud pide no automedicarse e ir a un centro médico porque podría agravar su estado. Hasta la fecha, hay 337.724 casos confirmados de coronavirus y 12.417 fallecidos.

