Enfermera llora desconsolada al no poder salvar a pacientes COVID-19 por falta de insumos en Cajamarca

Las condiciones laborales de médicos, enfermeras y el personal de salud, en general, siempre han sido motivo protestas. Lamentablemente, estas no siempre fueron escuchadas como hasta ahora, cuando debemos enfrentar una pandemia cruda y dolorosa.

Es por ello que cansadas de no poder ayudar a sus pacientes, las enfermeras del Hospital Simón Bolivar en Cajamarca decidieron manifestarse para exponer la realidad en la que deben trabajar. Mientras una de ellas brindaba su testimonio, no resistió más y se quebró en llanto, revelando la impotencia que tenía guardada por verse limitada al ejercer su labor.

“Todas las que estamos acá queremos trabajar y hacemos nuestro trabajo con mucho amor, a nosotras no nos gusta ver que la gente muera en nuestro delante, porque la gente fallece y no podemos hacer más. Y no es que no seamos seres humanos, (personas que fallecen) son seres humanos que a nosotros nos duele verlos fallecer”, mencionaba con lágrimas en los ojos la licenciada.

“Sabemos que detrás de cada uno hay familias, hay madres, hay padres, hay hijos y no es posible que ellos mueran así, delante de nosotros por no tener insumos, por no tener personal y no abastecernos”, agregó desconsolada.

De acuerdo al conteo oficial que proporciona el Ministerio de Salud (Minsa), hasta el momento en Cajamarca se registran 135 decesos, 3.928 casos positivos y mantienen una tasa de letalidad de 3,44 % en el ámbito nacional. Si bien no es una de las regiones más golpeadas, este tipo de historias muestran una serie de problemas estructurales que aún no son subsanados en el sector, los cuales ponen en riesgo a los pacientes y a los héroes de la primera línea.