Anciano con síntomas de COVID-19 permanece abandonado en la av. Perú sin que nadie lo ayude

Un hombre con aparentes síntomas del nuevo coronavirus COVID-19 permanece a estas horas de la noche abandonado entre las cuadras 23 y 24 de la avenida Perú, en el distrito de San Martín de Porres, sin que ninguna autoridad responda al llamado de los vecinos.

Al parecer, el hombre que aún no ha podido ser identificado salió de su casa en búsqueda de ayuda y al no encontrarla no le quedó más que sentarse a un lado de la pista vistiendo únicamente una mascarilla, una gorra y una casaca que a duras penas puede cubrirlo de la inclemencia del frío.

PUEDES VER Pareja de ancianos vende hamburguesas para sobreponerse a la pandemia en SMP

Ninguna de las personas que presencia el hecho puede alojarlo en su vivienda pues existe un alto riesgo de que se trate de un nuevo caso de coronavirus que termine por ocasionar un contagio aún mayor. La falta de oxígeno es evidente y la escena que protagoniza en pleno toque de queda ha movilizado a las redes sociales.

Sin embargo, han intentado por todos los medios de comunicarse con el SAMU, los bomberos o la Policía Nacional del Perú, sin que ninguno de ellos se aproxime siquiera al lugar para constatar la condición del pobre paciente.

“Hemos llamado al SAMU y no tienen ambulancias; la Policía y los bomberos dicen que no atienden este tipo de casos. Por favor, necesitamos ayuda”, menciona uno de los residentes.

De momento, solo han podido ofrecerle algunas mantas para que se abrigue y un poco de agua caliente, pero se necesita una urgente respuesta por parte de alguna autoridad pues cada minuto que pasa es indispensable para salvarle la vida.