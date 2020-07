Este miércoles 15 de julio, el Gobierno peruano dispuso el retorno de los viajes terrestres y aéreos, por ello, el Terminal de Plaza Norte ubicado en Independencia ha dispuesto todos los protocolos para que los pasajeros puedan retornar a sus lugares de origen. Al menos el 25 % de las empresas empezarán sus operaciones hacia el interior del país, excepto en las regiones que tienen cuarentena.

El gerente de Operaciones del terminal mencionó que el Decreto Supremo salió rápido, por lo que tuvieron que adaptarse. “Las empresas están vendiendo para la tarde de hoy o a partir de mañana para que el pasajero pueda salir”, dijo.

Agregó que continúan en un periodo de venta con las normas establecidas del distanciamiento social y para evitar las aglomeraciones. Recalcó que el uso de protectores faciales es obligatorio al igual que las mascarillas.

También detalló que no han incrementado los precios de los buses: “Nosotros no controlamos el sistema, eso depende de cada empresa. No hemos recibido ningún reporte de aumento”, dijo.

Las recomendaciones son usar mascarilla, alcohol en gel y protectores faciales. Además, será necesario rellenar una declaración jurada para viajar. La Sutran ya se encuentra en la zona para inspeccionar a los buses en el interior y estar atentos ante cualquier incumplimiento de la norma.

¿Qué es una declaración jurada de salud?

La Declaración jurada de salud es un documento que corrobora el estado de salud actual de los emisores. En este caso, de los peruanos, quienes tendrán que jurar que no contraen el coronavirus y que no tuvieron un contacto previo con algún caso positivo. Los menores de 14 años y los mayores de 65 tendrán que llenar un formulario adicional.

¿Qué regiones siguen en cuarentena en Perú?

Las siete regiones que continúan en cuarentena como Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Áncash. El toque de queda regirá a partir de las 8 p. m. hasta las 4 a. m. del día siguiente. Los domingos continuarán siendo de inmovilización todo el día.

