Este último miércoles 15 de julio, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, junto con los representantes de los corredores complementarios determinaron continuar con el servicio, a fin de que la ciudadanía no se vea afectada. Esto se logró luego de una reunión para plantear soluciones con respecto a la operatividad.

“Luego de una reunión realizada esta mañana con representantes de los corredores, hemos logrado asegurar la continuidad de este servicio. Otra muestra de que cuando las voluntades tienen un mismo norte, el ciudadano es el más beneficiado. Seguimos trabajando con determinación”, escribió Muñoz en su cuenta de Twitter.

Por otro lado, el burgomaestre manifestó que el precio de la tarifa no subiría tras el acuerdo realizado con la ministra de Economía y Finanzas. “Anunciamos hoy que se garantiza el servicio y no se sube el precio de los pasajes. El MEF ha establecido lo que se va a trabajar como una tarifa COVID, con una subvención no a las empresas, sino al ciudadano. Lo que debe cobrar de más, producto de esta situación, será asumido por el estado peruano”, declaró en conferencia de prensa.

Muñoz agradeció la buena voluntad de los corredores y el Metropolitano porque “todos han puesto de su parte para lograr una solución, así como del MEF y del gobierno central en general”.

El 14 de julio, la ministra de Economía y Finanzas junto con Jorge Muñoz acordaron el monto para el subsidio de los pasajes del Metropolitano. Sin embargo, esto también será determinado por el MEF, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, concesionarios, entre otros. La próxima semana, la propuesta será llevada al Consejo de Ministros con su debida sustentación técnica y legal.

Este subsidio se entregó para evitar que exista un alza en los pasajes del Metropolitano de S/2.50 a S/7.50. Si bien, aún no se tiene acordado un tema con respecto a los corredores, el burgomaestre pudo llegar a un diálogo con los representantes.

PUEDES VER Servicio del Metropolitano no se paralizará tras acordarse aprobar subsidio

Las tres líneas de trabajo que acordaron son las siguientes:

1. Entregar el subsidio al pasaje de este servicio, a fin de que el usuario continúe pagando la misma tarifa.

2. Las pérdidas económicas entre los meses de junio y julio de los operadores del servicio del Metropolitano serán asumidas por la Municipalidad de Lima.

3. Acelerar el proceso de transferencia del Metropolitano a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Newsletter COVID-19 en Perú de La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.