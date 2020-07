Marcelo Muñoz Cuéllar es padre de un niño de tan solo seis años y también docente escolar. Este año empezó un nuevo trabajo en la Dirección Regional de Educación del Callao (DREC), pero desde el 2019 su pequeño viene recibiendo tratamiento para el cáncer.

En enero de este año le confirmaron un nuevo diagnóstico: leucemia linfoblástica. Desde ese día los padres del menor tuvieron que hospitalizarlo en nosocomios de EsSalud cada quince días. Este tratamiento se ha visto afectado e interrumpido por la llegada del coronavirus a nuestro país y la posterior cuarentena a nivel nacional.

Marcelo ingresó a trabajar en la DREC en marzo y hasta la fecha su seguro de salud no ha sido activado. Él comenta que estuvo llevando a su hijo a tratarse con el seguro de su anterior trabajo, pero este venció en febrero y los tres meses de latencia culminaron en mayo.

“No realizaron la declaración de vínculo laboral porque estas fueron suspendidas por la Sunat debido a la situación de emergencia por la COVID-19. Estamos siendo afectados por las medidas gubernamentales, y el tratamiento de mi menor hijo se está perjudicando por esta misma situación. Ya pasaron los tres meses que pide EsSalud, sin embargo, esta institución no da pie a la acreditación de mi hijo sin antes no tener la declaración de la Sunat”, expresó la madre del menor.

Padre pide que activen su seguro para tratar a su hijo con Cáncer | Créditos: difusión

“En el seguro me piden que Sunat declare, sino nada. En la Sunat me dicen que se habían suspendido las declaraciones por la pandemia y el 13 de julio iban a declarar el mes marzo recién. En el peor de los casos estaría recibiendo mi seguro a fines agosto”, comenta el padre.

Muchos de los servicios, que no se consideraron esenciales, fueron suspendidos en la cuarentena y uno de ellos fueron las acreditaciones de la Sunat. Esto ha perjudicado enormemente a la familia de Marcelo, quien no encuentra solución oportuna y rápida para acceder a su seguro y de esta manera poder seguir con el tratamiento de su hijo.

“Son cuatro meses que está sin hospitalizarse. Los médicos me llaman para preguntarme si va a hospitalizarse mi hijo. Debe hospitalizarse, mi hijo se queja por dolor, debe entrar al hospital, el cáncer avanza. Estamos preocupados, estamos desesperados. Lo que nos está pasando también le pasa a otros padres porque no se ha tenido un plan de contingencia para estos casos”, advierte el afectado progenitor.

Es por ello que, habiendo agotado todos lo canales regulares, el desconsolado padre de familia invoca a las autoridades que lo apoyen, pues la enfermedad de su niño no se detiene. “Pido que se me acredite de una vez para que mi hijo sea atendido. Voy a la oficina y nada. Todos me dicen que es una consecuencia de la pandemia y que no es su culpa. Solo sé que el cáncer avanza y mi hijito se va a morir, mi hijo tiene un cáncer de grado 3, pero aún tengo esperanzas”, concluye.