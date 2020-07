El fiscalizador de la Municipalidad de Lima que fue atacado por un vendedor ambulante durante un operativo se pronunció tras lo sucedido. En pleno proceso de recuperación, el agente afirmó que las consecuencias de la agresión pudieron terminar siendo mucho peores de no haber reaccionado a tiempo.

Gerson Ortega Ávalos, de 25 años, indicó además que el hecho, difundido en los medios de comunicación el pasado domingo 12 de julio, debe ser tomado como una situación que no debe repetirse. En declaraciones para Panamericana, pidió a la opinión pública no culpar a los serenos y agentes municipales de sucesos de estas características.

“Fue un cuchillo de cocina. Si él me llega a agarrar bien con el cuchillo, pudo atravesar el pulmón. Si no reaccionaba, [el corte] pudo llegar al corazón. Gracias a mi reacción es que al final fue una puñalada no tan grave. Pero de todas maneras ahora necesito ayuda para cambiarme, bañarme y comer, porque yo todo lo realizaba con la mano derecha”, relató el agente de fiscalización.

Asimismo, Ortega Ávalos dio a conocer que ya denunció al sujeto que lo acuchilló, quien fue identificado recientemente como Jean Carlos Pérez Espinoza. De otro lado, el trabajador municipal admitió estar al tanto del alcance que tuvo el atentado contra su integridad.

“Ya que esta noticia se ha hecho viral en todos los noticieros, en diferentes páginas veo que dicen que me hubiesen matado porque los fiscalizadores son delincuentes. Los fiscalizadores no somos delincuentes. Antes de ingresar a la gerencia, nosotros presentamos documentos de antecedentes policiales y judiciales. Yo soy un licenciado de las Fuerzas Armadas”, manifestó.