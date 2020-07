Marco Zuleta Gómez, un joven que en enero defendió a una mujer cuando era agredida por su pareja, relató que ha pedido una de sus extremidades debido al atropello de un camión en la vía pública. Él, desde hace años, se dedica a limpiar lunas de carros en las pistas para poder subsistir.

De acuerdo a su testimonio, el vehículo no solo lo hizo caer, sino que además lo arrastró varios metros, causándole severos daños en una de las piernas, que ahora ha perdido. La víctima pide ayuda tras sufrir el accidente considerando lo difícil que le resulta trasladarse.

“A mí me atropelló un camión. Limpiando mi luna, el carro viene y me empuja. Yo me comienzo a caer y él comienza a manejar. Me llevó hasta por allá, que si no fuera por la Policía, me llevaba. Por eso perdí una pierna”, relató el joven.

Tras ello, según comentó, fue llevado al hospital Dos de Mayo, donde recibió la atención médica luego del atropello. Zuleta Gómez narró, además, que desde el viernes pasado, día en que recibió el alta, continúa viviendo en la intemperie, solo acompañado de una colcha y sus muletas.

