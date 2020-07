Puno: Ministro Jorge Montenegro anuncia suspensión de proyecto Vilavilani

Liubomir Fernández

Puno

El ministro de Agricultura, Jorge Montenegro Chavesta, aceptó suspender el proyecto Vilavilani II hasta por 45 días hábiles. El procedimiento estará sujeto al pedido que realicen las autoridades de Puno. En el documento deben sustentar la falta de garantía para la ejecución de la obra por ausencia de licencia social. La salida fue planteada por el propio Montenegro.

El compromiso del ministro, llegó luego de tres horas de escuchar a dirigentes y autoridades de la región Puno en la plaza del distrito de Conduviri, provincia de El Collao-Ilave.

Asistieron al evento congresistas, alcaldes provinciales y distritales de El Collao –Ilave, así como dirigentes aimaras y representantes del distrito de Tarata- Tacna.

En la reunión todos desaprobaron el proyecto. Pidieron que se cancele la obra porque constituía un peligro ambiental a largo plazo. La obra hidráulica supone el trasvase de las aguas altoandinas de Puno hasta la región de Tacna.

De acuerdo al proyecto, se captará 350 litros por segundos de agua desde la cabecera de cuenca del río Maure, el cual es compartido entre Perú y Bolivia. Esto, según los comuneros, afectará a todas las partes bajas de los distritos Pizacoma, Kelluyo y otras zonas incluyendo parte del territorio boliviano. Advierten que los bofedales, espacios naturales de alimentación de animales, se secarían con el tiempo.

Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas, Montenegro escuchó a todas las autoridades presentes y dirigentes. Todos dieron distintos argumentos para suspender el proyecto.

Posturas

El ministro coincidió con los puneños y reconoció que por las versiones recogidas, no hubo una adecuada información respecto al proyecto y esa es la razón por la cual no había licencia social para Vilavilani. “No ha habido adecuada información. Al no haber esta lógicamente genera este tipo de perturbación. Esto causa enfrentamiento. Al no haber sido trasladada a aquellos que forman parte de esta cuenca, (…) podíamos iniciar la una revisión de ese proyecto”, dijo.

Jorge Montenegro, consideró que si el proyecto pone en riesgo a personas y el medio ambiente, la obra estaría condenada a su paralización definitiva.

El tiempo que dure la suspensión, el Colegio de Ingenieros de Puno y Tacna, y todas las partes involucradas evaluarán los impactos y procedimientos que se siguió. Si los informes son negativos y vulneraron procedimientos se tomará una determinación definitiva. ❖

Ya hay pedido para suspender la obra

Jorge Montenegro, llegó a Puno en un contexto en el que las poblaciones aimaras cocinaban un paro indefinido junto a pobladores de Tarata-Tacna. No obstante pese al anunció, Bernabé Ordoñez, dirigente, dijo que no suspenderán su pretensión de paralizar, no confían en las autoridades.

El congresista Orlando Arapa, dijo que ya existe un trámite de suspensión de obra. Sino hay respuesta adoptarán medidas.