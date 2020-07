Por: Jesica León

El Metropolitano dejaría de operar desde mañana si el Ejecutivo y la Municipalidad de Lima no garantizan hoy los recursos financieros que se necesitan para continuar el servicio con aforo reducido en medio de la emergencia por el Covid-19.

Respecto a ello, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Lozada, refirió que los concesionarios del Metropolitano no pueden suspender el servicio porque tienen obligaciones contractuales y aún no se han agotado todos los mecanismos de negociación.

PUEDES VER Sunedu inicia proceso contra Universidad Garcilaso de la Vega por no suspender a rector

Sin embargo, José Luis Díaz León, vocero de uno de los concesionarios, aseguró que en este caso sí pueden suspender el servicio y dijo que hay consenso entre los cuatro operadores para tomar esta medida.

“Esa obligación (contractual) no se aplica cuando, por causa de fuerza mayor o catástrofe, nos vemos impedidos de operar, ya que el Estado, según el contrato, es quien asume riesgos y consecuencias de tal hecho. Por eso, se tendría que dar los recursos financieros al sistema (fondo de reserva) para que el Metropolitano siga operando”, señaló a este diario.

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, anunció una reunión con los técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para afinar el destino de los recursos a través de una norma.

PUEDES VER Chiclayo: dictan 30 años de cárcel para mototaxista por violación sexual

Está por definirse si el mecanismo va a ser subsidio, transferencia de recursos o subsidio-tarifa, explicó el ministro Lozada.

“Es probable que se vaya a subsidiar la tarifa al usuario para la sostenibilidad del sistema del Metropolitano”, aseguró.

Reunión clave

Los concesionarios de los corredores complementarios y el Metropolitano han sido convocados hoy para una reunión en el MEF para coordinar detalles de esta ayuda económica.

Los operadores del Metropolitano también tendrán una reunión con sus abogados para ver hasta qué punto se encuentran las conversaciones entre el Ejecutivo y Lima. De acuerdo a ello, se tomará una decisión.

El último domingo, el alcalde Jorge Muñoz aseguró que no puede haber una transferencia de a ‘puchos’ y planteó que el Estado asuma una parte del pasaje de los usuarios de este servicio.

Piden más recursos

El ingreso semanal del Metropolitano normalmente era de 6 millones 300 mil soles. Sin embargo, en esta época de pandemia los ingresos están en un millón y medio de soles, debido a que el aforo permitido era hasta el 30%. El déficit que se genera cada semana es de 4 millones 800 mil, dijo Díaz.

PUEDES VER Cusco: Tractor cae a abismo de 500 metros y chofer se salva de milagro

“Los recursos no son todo para los operadores de buses, de esos ingresos un porcentaje va también para Protransporte, que es el ente concedente, Invermet, Scotiabank -que es el responsable fideicomiso- y el operador de recaudo de la tarjeta”, explicó Díaz León. “Nuestra intención no es suspender el servicio, pero si no se cuenta con los recursos financieros, no es posible continuar”, añadió.

¿Y los corredores?

Ángel Mendoza, representante de los corredores, remarcó que hay 200 buses varados que no están prestando el servicio, pues hay pérdidas. Y los más perjudicados son los usuarios. Se busca que la subvención del Estado contemple el 100% de la flota y no una parte.

La clave

En el peor de los escenarios, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Lozada, indicó que, en caso el MEF no dé la subvención, los operadores tienen mecanismos para definir el restablecimiento de su equilibrio económico.

Newsletter Alerta LR

Suscríbete aquí a la Alerta Web de La República y recibe en tu correo electrónico las noticias de último minuto al instante.