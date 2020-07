Luego de que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dispusiera el uso obligatorio de protectores faciales a los usuarios que se trasladen en el transporte público, el vicedecano del Colegio Médico del Perú, Ciro Maguiña, expuso que ahora los buses y combis son los nuevos focos infecciosos. No obstante, precisó que los objetos como las monedas o billetes no “contagian”.

“Los objetos no contagian. Hay una psicosis y eso hay que poner en su sitio. El que contagia es la persona cochina, la persona que no guarda distancia. Si voy a viajar en combi, llevaré mi gel. Yo recibí una moneda, lo que hago es echar mi gel porque me cuido, porque es un foco potencial, pero no es el más importante. En esos objetos, la cantidad de virus no es millonada como al toser o estornudar”, expresó Maguiña Vargas en comunicación con Radio Capital.

En consecuencia, el médico infectólogo manifestó que el transporte público se convertiría en la nueva carga viral, siempre y cuando los pasajeros no llevaran consigo un visor, mascarilla y alcohol como medidas de prevención ante el nuevo coronavirus (COVID-19).

“Ahora las unidades públicas van a ser el nuevo foco de carga viral. En ese sentido, yo viajaría con mi mascarilla, visor, gel, y a la hora que bajar de la combi o bus, me lavaría bien las manos. Estas tres medidas de bioseguridad, más la mascarilla que es la cuarta, tienen que ser el escudo que nos evite de que nos contagiemos”, arguyó.

En otro momento, aseveró que tras el levantamiento de la cuarentena y la salida masiva de las personas a las calles, “la baja en la meseta se ha estancado”. Esto significaría ya no un rebrote, sino que se genere una segunda ola. Además, declaró que volver a una cuarentena sería una opción en el caso de que las cifras comiencen a elevarse considerablemente.

