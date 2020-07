Minsa: ¿cuáles son los cuidados que debe seguir una persona asintómatica de COVID-19?

Un promedio del 80 % de casos de infectados en el Perú y el mundo son personas asintomáticas; es decir, no presentan ningún síntoma del nuevo coronavirus (COVID-19). Sin embargo, esto no quiere decir que no contagie a otros ciudadanos. Por ello, el Ministerio de Salud ha dispuesto una serie de recomendaciones para estos casos.

Según la máxima autoridad de salud, las personas que son asintomática deben estar aisladas al menos 14 días y tener un mínimo de contacto con otras personas de su entorno para evitar que ellos también se infecten y puedan desarrollar los síntomas de la enfermedad.

El médico infectólogo del Minsa, Leslie Soto, explicó que estamos en un punto de la pandemia en la que todos debemos considerarnos como asintomáticos porque existen personas que han estado en contacto con el virus SARS-CoV-2, pero no han presentado los síntomas.

“El virus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, puede propagarse fácilmente entre las personas que viven en el mismo domicilio, poniendo en riesgo sobre todo a las que forman parte de grupos vulnerables, como son los adultos mayores. De ahí la importancia de respetar la cuarentena, el distanciamiento físico y limpiar cualquier superficie que pudiese compartirse involuntariamente en caso de tener un diagnóstico positivo”, recalcó la especialista a Andina.

Advirtió que todas las personas asintomáticas deben sumarse al esfuerzo de aislarse por 14 días en un solo ambiente del hogar y estas recomendaciones:

1. Usar la mascarilla de forma permanente.

2. Lavarse las manos de manera constante.

3. Utilizar cubiertos y accesorios de manera diferenciada.

4. Evitar el contacto con sus seres queridos o amigos.

Luego de los 14 días, el organismo desarrolla anticuerpos que combaten el virus, de esta manera, se evita su incremento. No obstante, es recomendable que un médico realice el alta para que tengan un diagnóstico más acertado. El Minsa recuerda que el 80 % de casos COVID-19 son asintomáticos y el 20 % hacen la forma clínica moderada y severa.

¿Qué es una persona asintomática?

Una persona asintomática al nuevo coronavirus (COVID-19) significa que no presenta síntoma alguna de la enfermedad; sin embargo, este podría contagiar mediante gotitas de saliva o al momento de estornudar. Es necesario tomar las medidas preventivas dispuestas por el Ministerio de Salud (Minsa).

¿Cuáles son los síntomas del coronavirus?

Entre los principales son fiebre, tos seca, cansancio, entre otros. Con menor frecuencia suelen ser molestias y dolores, dolor de garganta, diarrea, conjuntivitis, dolor de cabeza, pérdida del sentido del olfato o del gusto, erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o de los pies.

