Hasta el martes 14 de julio, solo 12 clínicas de las 61 asociadas a la Asociación de Clínicas Particulares del Perú (ACP) firmaron el contrato con el Gobierno para recibir a pacientes con coronavirus que requieren una cama en cuidados intensivos.

La falta de estos equipos en los hospitales públicos causa que muchos enfermos esperen en sus puertas y mueran en pocos días. Por ello, Miguel Soria, exviceministro de Derechos Humanos, presentó una medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Mediante este recurso, pretende exigir que todos los centros de salud privados reciban a enfermos por coronavirus leves y graves.

“Lo que trata esta medida cautelar interpuesta ante la Corte Interamericana es que el Gobierno adopte todas las medidas necesarias adecuadas para salvar la vida de las personas que hoy concurren a diversos hospitales a nivel nacional en busca de una atención de emergencia. La idea de esta medida cautelar es que evitemos que más personas mueran en la puerta de los hospitales”, explicó en Panamericana Televisión.

César Carreño, gerente central de Operaciones de Essalud, admitió que no hay camas en cuidados intensivos desde “hace un buen tiempo”. “Es decir, no podemos estar pensando que tenemos y podemos reservar camas UCI. Eso no invalida el esfuerzo que hacemos conjuntamente, sino que va a hacer más fluido el incremento del número de camas UCI a los asegurados”, comentó.

Hasta el martes 14 de julio, 333.867 personas se contagiaron el coronavirus. Otras 12.229 murieron por este mal.