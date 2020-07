Mujer llevó a su padre de emergencia por un aneurisma, pero le dieron tratamiento para la COVID-19

Un presunto caso de negligencia médica fue denunciado en el hospital Sergio Bernales de Collique. La hija de un paciente identificado como Nicolin Chavez Acosta reportó que el adulto mayor, de 63 años, ingresó con un fuerte dolor de cabeza al nosocomio, donde le practicaron una tomografía. Pese a que el resultado arrojó un aneurisma, le recetaron medicamentos para tratar la COVID-19.

De acuerdo al testimonio de la mujer, la negligencia se habría ocasionado por un cambio de turno del personal en el hospital. Ella llevó de emergencia a su padre el pasado sábado 4 de julio, en horas de la noche. Al día siguiente, aún en el establecimiento, la atención de Chavez Acosta fue continuada por un médico distinto al que lo había revisado. Le dieron tratamiento con azitromicina.

“Con el cambio de turno, del día domingo, viene un doctor y me dice que con mi padre no pasa nada y puede irse a su casa. Y le manda con un tratamiento de COVID-19. Cuando le doy la azitromicina, mi padre tuvo un dolor de cabeza insoportable que ya no podía aguantar”, relató la afectada en un informe de América Noticias.

Tras ello, volvió a llevar al paciente al nosocomio, donde le dieron un diagnóstico completamente distinto. “Resulta que yo lo traigo acá y el médico me dice: señora, sí, [su padre] tiene aneurisma y es un caso delicado”, manifestó la mujer acerca de la segunda visita que se vio obligada a realizar al hospital de Collique.

PUEDES VER Policlínico clandestino usaba logo de EsSalud para realizar pruebas de COVID-19

En tanto, autoridades del nosocomio niegan que esta situación se haya producido. Según una vocera del centro médico, ellos no recetan medicamentos COVID-19 a pacientes que no hayan obtenido un resultado positivo en la prueba para el virus tras pasar por un tamizaje.