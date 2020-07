El jefe del Seguro Integral de Salud (SIS), Moisés Rosas, afirmó este martes que no hay camas UCI disponibles en los sectores público y privado, a pesar de la demanda de la población debido al aumento permanente de casos confirmados de COVID-19 en el país.

En declaraciones para Canal N, Rosas reconoció también que, hasta el momento, ningún paciente infectado con el nuevo coronavirus ha sido derivado a algún centro médico privado desde los hospitales del Estado. Esta información, además, ya había sido comunicada en horas de la mañana por un vocero de la Asocación de Clínicas Particulares.

En tanto, Moisés Rosas dio a conocer la alarmante situación. “Ayer [lunes] verificamos en el sistema de gestión de camas UCI del Comando COVID-19 aproximadamente a las 11:00 p. m. y ya estaban saturadas todas las camas en el sistema público y también en el privado. También atienden a sus propios pacientes”, reportó

Asimismo, la autoridad del SIS manifestó que la derivación de pacientes viene siendo un proceso imposible de concretar debido a la negativa de las clínicas. Con ello, advirtió una saturación total del sistema sanitario en el país.

“Cuando hemos tratado de enviar a pacientes COVID-19, nos han respondido que no tiene capacidad. Las camas son dinámicas, los pacientes entran y salen, no se separa una cama, sino una atención. Todo el sistema está saturado, no es que el sistema público está saturado y en el privado haya camas esperando. Se ha tratado de derivar y no se ha podido”, sostuvo.

