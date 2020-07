Arequipa vive una situación crítica ¿cuál es su pedido a las autoridades nacionales en vista que el sistema de salud ha colapsado?

- Como Defensoría del Pueblo queremos advertir que no existe una información clara entre el número de contagios que reporta la Gerencia Regional de Salud (Geresa) y el Ministerio de Salud.

Hay un desfase

- Así es, hay una abierta contradicción entre el número de casos. Según el reporte de la Geresa, los contagios ascienden a más de 23 800 casos, mientras que para el Minsa solo se contaría con 9 252 casos. Esto no permite evidenciar claramente la situación crítica de Arequipa y, por lo tanto, no tomar acciones inmediatas para enfrentar este problema.

Por otro lado, el último fin de semana se ha tenido 51 fallecidos, porque no se está teniendo la debida atención en los establecimientos de salud.

El Minsa, a través del Pronis, se comprometió que al 30 de junio se entregaba ya el hospital de campaña con una capacidad de 200 camas. Han pasado 120 días de cuarentena y aún no se entrega y lo que es peor, no se ha contratado al personal de salud necesario para que atiendan en ese hospital y en el Honorio Delgado. El tema se agrava, porque ayer el director del hospital nos ha confirmado que el jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos se ha contagiado con COVID-19. Por lo tanto, los médicos de esa área están entrando en cuarentena y van a ser sometidos a las pruebas. Con lo cual, en este momento la UCI del Honorio Delgado no cuenta con el personal médico necesario para atender a los pacientes.

¿Significa que ahora los pacientes prácticamente están a su suerte?

- Así es. Y hace dos semanas, el ministro de Agricultura que es el coordinador entre la región Arequipa y el gobierno nacional se comprometió a que se iba a concluir la contratación, porque eso está a cargo del Minsa. Los muertos ascienden a más de 540 y lamentablemente no se cuenta con el personal necesario, compromiso que se asumió antes de la prolongación de la cuarentena en Arequipa.

¿Cuántas plazas se ponen a disposición en este proceso? El otro aspecto es que el domingo, el ministro Montenegro indicó que el martes traerían al personal médico

- Pero nada, el ministro está llegando, pero no van a entregar el hospital y no se ha contratado al personal. Según el reporte de la Gerencia de Salud, se tendría que incorporar 120 plazas, entre médicos y enfermeras.

¿Ni siquiera se ha lanzado el proceso?

- Entiendo que están en el proceso de contratación, pero no se culmina. No sabemos por qué. Esa es una responsabilidad directamente del Minsa. No sé qué se está esperando. Arequipa en este momento desfallece y lamentablemente no está teniendo la prioridad del gobierno nacional.

¿Pero por qué ocurre ello? Señala usted que un factor es el desfase de cifras, el presidente Vizcarra llegó el fin de semana a Cusco y a Madre de Dios, pero a Arequipa no.

- En primer lugar, está el problema del desfase en la información. En segundo lugar, hay un gran problema de trabajo de equipo entre el gobierno nacional, el gobierno regional y la municipalidad provincial de Arequipa. Lamentablemente el alcalde Omar Candia está contagiado, hay una evidente ausencia del gobernador y no hay la debida coordinación. El resultado de esa falta de articulación la padece el ciudadano.

Hay otro tema. El fin de semana se ha presentado el problema del centro de atención residencial para adultos mayores El Buen Jesús. Está a cargo de la Beneficencia, pero debe ser supervisado por el Ministerio de la Mujer. Ya habíamos advertido que se requería un esfuerzo para evitar que esta población vulnerable sea afectada. De 44 adultos mayores, 5 han fallecido y el resto está diagnosticado como pacientes positivos. Requieren oxígeno y hospitalización. Invocamos al Ministerio de la Mujer, en su calidad de rol rector de protección, supervise todos los centros de atención residencial.

Tomando en cuenta su pedido, el problema es que los trabajos del GRA en el Honorio Delgado tampoco terminan

- Lamentablemente el GRA, pese a haber recibido transferencias presupuestales a través del decreto 025 y 026 del gobierno nacional, no ha gestionado ni ejecutado eficientemente estos recursos públicos. Aun no se ha entregado el 100% el hospital Honorio Delgado. A raíz de nuestra intervención, la semana pasada se entregó el tercer piso con lo cual se han ampliado 75 camas. Pero aún falta entregar para tenerlo en su máxima capacidad. Pero, no pueden concluir la obra, porque hay problemas en la ejecución de recursos y por otro lado, el Minsa no culmina la contratación de personal. Hay una corresponsabilidad entre el gobierno nacional y regional, no están actuando diligentemente y se están perdiendo vidas.

Ayer se difundieron imágenes de cómo están los cadáveres almacenados en el hospital Honorio desde hace varios días. Respecto a esto, ha dialogado con el director del Honorio.

- Hemos hecho la exhortación debida para que se cumplan con los protocolos aprobados por el Minsa, corresponde que el trabajo se active a través del equipo de recojo de Humanitario. Ante el incremento de fallecidos, también hay un colapso de los servicios funerarios.

La falta de oxígeno medicinal en Arequipa también es preocupante ¿Es cierto que solo quedaría suministro para cinco días?

- Lo que está pasando es que, al no tener la ampliación de camas en los hospitales, las personas están recibiendo tratamiento en sus domicilios. Requieren balones de oxígeno. Los familiares están recurriendo al único proveedor que hay en Arequipa para obtener el oxígeno medicinal y se está creando un mercado negro sobre los balones de oxígeno.

El proveedor de EsSalud está incumpliendo con el abastecimiento de oxígeno y desde hace dos semanas se han visto en una situación crítica. Por el lado del gobierno regional aun no concluyen la obra para la habilitación de nuevos tanques de oxígeno. Los problemas de gestión son los que están poniendo en riesgo la vida de las personas.

El último reporte de la Gerencia de Salud señala que solo tendríamos 5 días de abastecimiento de oxígeno.

La reacción para con el Norte fue casi inmediata ¿Eso no está pasando con Arequipa?

- No se advierte la misma repuesta que ha tenido el gobierno nacional con el norte que para con Arequipa. No hay una misma prioridad tanto del Ministerio de Salud y de EsSalud.

Justamente el pedido de EsSalud en Arequipa era que se les de apoyo, pues todo lo enviado por el gobierno lo acaparaba el Minsa.

- El ministro de Agricultura se comprometió a que se iba a manejar en Arequipa una sola unidad operativa de EsSalud con la finalidad de atender a los pacientes, independientemente de su régimen de salud. Lamentablemente eso no está funcionando y no hay la correspondiente colaboración entre los bienes que entrega el Minsa para con los hospitales de EsSalud. No se tiene, desde el gobierno nacional, un trabajo en equipo. Todo se queda en declaraciones, versiones y no en resultados concretos para salvar vidas. Esa es la cruda realidad.