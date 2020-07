UNAC: docentes de idiomas reclaman pagos, pero universidad dice que no cumplen con requisitos

Maestros del centro de idiomas de la Universidad Nacional del Callao denunciaron que no les pagan sueldos desde enero y febrero de 2020. Uno de ellos señaló que tampoco perciben remuneración 10 empleados de administración. Entre los afectados, hay una persona que se encuentra hospitalizada porque padece el coronavirus.

Normalmente, la entidad tarda un mes en pagarles, tiempo que demoran en recepcionar la documentación necesaria para hacer el depósito. Es decir, la copia de sus DNI, el recibo por honorarios, el acta de estudiantes a quienes enseñaron, entre otras.

Sin embargo, fue en abril cuando el personal de la Dirección de Administración del Rectorado recibió los requisitos. Desde entonces, pasaron más de 4 meses y no realizan a transacción.

“Emitimos toda la documentación que el rectorado nos pide. Hemos entregado todos los documentos que se encuentran estipulados en el circular 03. Sin embargo, ellos aducen que nosotros no hemos trabajado, cuando se han enviado las actas de nuestros alumnos. Es más, tenemos la cantidad de dinero que los alumnos pagaron a la universidad ¿Cómo es posible que a la fecha llevemos aportando más de un millón y medio de soles desde enero y ellos no nos paguen?”, narró en entrevista con La República.

Esa cantidad de dinero es el que, en teoría, suman los pagos de las matrículas de los estudiantes, quienes firmaron un documento -también requerido por el rectorado- para demostrar que están conformes con las clases virtuales dictadas.

“En abril, se matricularon 1.400 alumnos. Multiplicado por 100 soles, son 140.000 soles mensuales solo en un mes. Cada profesor enseña a 20, 18 o 25 alumnos”, precisó.

Desde marzo, cuando inició el estado de emergencia, los docentes enseñan mediante clases virtuales. Para ello, recibieron el apoyo de la universidad.

Luz Pasos, encargada de los pagos del personal en la UNAC, explicó que el retraso se debe a que no debieron contratar a los profesores, pues estos no cuentan con algunos requisitos, como por ejemplo, el grado de bachiller.

“Lo que pasa es que hay requisitos para que los docentes enseñen idiomas. El director no se aseguró de contratar a docentes que cumplan con ello. En primer lugar, son dos tipos de docentes, unos que tienen bachiller y otros que tienen el título. Ambos deben tener una especialidad en idiomas. No porque vengan a presionarnos, nosotros vamos a seguir en falta, pagándole a alguien que no reúne el perfil”, precisó la jefa de la Dirección de Administración del Rectorado.

Se percataron de ello recién cuando el proceso del pago llegó a la oficina de abastecimientos. “Por eso pedí que consultemos una asesoría jurídica. Aquí quien tiene responsabilidad es el director porque no respetó las normas”, comentó.

Cuando hallen la solución, someterán a un proceso administrativo a los docentes.

Los profesores del centro de idiomas niegan que carecen de los títulos necesarios para enseñar. “Incluso hay un profesor que tiene doctorado”, replicó uno de los perjudicados.