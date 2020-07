La era del hielo el Puno en tiempos de coronavirus

Kleber Sánchez

Puno

Junio y julio son los meses más críticos del periodo de heladas en la región Puno. El 9 de julio se presentó la temperatura más baja del año en el altiplano, la misma se registró en la localidad de Mazocruz donde se reportó 22.6 grados bajo cero, según informó el Senamhi Puno. En Capazo los termómetros llegaron a -18 grados, Pampahuta -16, Santa Lucia -15, Santa Rosa -14, entre otras.

En estas zonas alto andinas, literalmente los ojos de agua se convirtieron en hielo. La República se trasladó a la comunidad de Quemilluni, del centro poblado de Charamaya, distrito de Mañazo. Esta localidad está ubicada a 4600 metros sobre el nivel del mar. Allí habitan 35 familias.

La helada es más intensa en horas de la noche y la madrugada. Estos pobladores soportan temperaturas de 15 grados bajo cero. Para aguantar el mal clima tienen que dormir tapados con cuatro frazadas, tejidas a base de lana de ovino o alpaca.

Cirila Cruz Pino, pobladora de la zona, es madre de tres hijos. Ella nos cuenta las penurias que tienen que pasar sus hijos. No solo enfrentan al frío clima, también a la pandemia que los obliga a llevar a recibir las lecciones del programa Aprendo en Casa. "Mi hija tiene que subir al cerro para captar la señal de internet y recibir las tareas por WhatsApp... Ella está en segundo grado de primaria y camina dos horas casi todos los días al cerro Sayapunta. Necesitamos apoyo de las autoridades en este periodo de frío. Temo por la salud de mis hijos. Ojalá no se enfermen, sino me demandará tiempo trasladarlos a un centro de salud".

La única movilidad disponible en la zona son las motos que tienen algunos pobladores.

El presidente de la comunidad de Quemilluni, Narciso Cruz Quispe, refiere que no sólo tienen que soportar el frío, sino también, por determinados días, las cenizas del volcán Ubinas de Moquegua. Esta afecta a los pobladores en sus ojos y a sus animales.

Narciso cuenta que a falta de dinero algunos comuneros hacen intercambio de productos con pobladores de otras zonas. Para ello tienen que caminar por días llevando carne de alpaca para que les entreguen maíz, trigo u otro producto.

Cuando retornamos de Quemilluni a Mañazo, a las 14.00 horas, observamos que las fuentes de agua y los bofedales aún estaban congelados. El agua se ha convertido en hielo. La imagen parecía surrealista sin embargo era la consecuencia del descenso brusco de la temperatura.

Iras y COVID en Mañazo

La encargada de la oficina de Defensa Civil de Mañazo, Yesi Gonzales, indica que en este periodo de helada, por ahora sólo se reportaron dos casos de neumonía. Uno fue de un niño de 5 años y el otro de un anciano, ambos fueron evacuados al centro de salud de Mañazo. Ambos superaron la enfermedad.

Quizá el aislamiento social por temor a contagiarse de la COVID-19, de alguna manera redujo los casos de infecciones respiratorias agudas (Iras) o tal vez, las personas de las comunidades con principio de Iras logran tratar su mal a base de mates calientes, agrega Yesi Gonzales.

En el distrito de Mañazo por ahora no se ha registrado ningún caso de coronavirus

Ayuda Defensa Civil

Por su parte el jefe de la Oficina de Defensa Civil del municipio de Puno, Jhon Cusilayme, indica que en la provincia de Puno se ha declarado a los distritos de Mañazo, Acora, San Antonio de Esquilache y Pichacani-Laraqueri, en peligro inminente ante bajas temperaturas.

Se ha coordinado con diferentes sectores para atender a 7 comunidades del distrito de Mañazo. Ya se llevó prendas de abrigo, víveres y atención de salud para prevenir Iras y neumonías.

El pasado viernes 10 de julio, la Oficina de Defensa Civil del municipio de Puno, se trasladó hasta la comunidad de Quemilluni, donde realizó entrega de mantas para proteger del frío. Ese mismo día personal del centro de salud de Mañazo realizó atención médica a los pobladores para prevenir las Iras y neumonías.❖

Cifras de Iras y neumonías disminuyen

Según el reporte epidemiológico de la Dirección Regional de Salud de Puno, hasta la semana 26, los casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) en niños de 2 meses a 5 años, mostraron una disminución en comparación al año pasado.

Según cifras de Salud, en 2019, a la semana 26 se notificaron 35 048 casos de IRAs, y en el presente año, a la misma fecha se han notificado 15 597 casos, lo que demuestra que, hubo una disminución del 55.5%.

En lo que respecta a neumonía, a la misma semana epidemiológica, en 2019 se notificaron 511 casos, y en 2020 se han registrado 147 casos.