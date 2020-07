Por: Carlos Páucar

Hay varios momentos que los médicos del INSN San Borja recuerdan con mayor satisfacción. Uno de ellos fue la salida de Camilita T. Q. (2). Había estado internada 20 días luchando contra el Covid-19 y el síndrome tipo Kawasaki incompleto. Recibió, según el médico intensivista Franklin Mendoza, terapia respiratoria dos veces al día, atención de cardiólogos pediatras, electrocardiogramas y ecocardiografías cada 48 horas y cuidados de enfermería especializada. Ya está en su casa y el cardiólogo David Montoya refiere que se le evalúa cada 10 o 12 días.

Tampoco olvidan a Maricielo G. (2) que venció al coronavirus tras 21 días de internada en Hospitalización de Especialidades Quirúrgicas Área Covid-19, donde también se le curó quemaduras en las manos por tocar un enchufe. Su alegría al recibir una muñeca fue contagiante.

Y recuerdan la salida de Juan Diego (10), 26 días internado, pero finalmente superó el Covid-19 y se saludó de codito con mamá. Y a Yvanita (7), quien le hizo adiós a todos al despedirse.

En el Hospital del Niño de Breña también hubo alegrías. Una bebé de 7 meses salió de alta. Otra, de 1 año, dejó la Unidad de Contingencia Covid. Con globo, pelota y diploma fue despedida por médicos y enfermeros disfrazados, que le dieron aplausos. ¿Sus padres? Felices de volverlos a tener a su lado.

¿Se encuentran a salvo?

Uno de los expertos que más conoce en el país la relación Covid-19 y niños es el Dr. Carlos Alvarez Murillo, subdirector adjunto del INSN San Borja. Precisa que no les afecta con la misma letalidad que a adultos, “pero hay un grupo de niños que sí hacen el Covid-19 y pueden estar expuestos a complicaciones”. Se estima que un 3% puede requerir terapia intensiva.

Alvarez revela algunas razones de que la enfermedad sea menos frecuente en los niños. Una de ellas es porque no tienen desarrollado un receptor, como sí lo tienen los adultos, que es la entrada al cuerpo del virus.

Otra razón, según el galeno, es que los pequeños se vacunan, “lo que de alguna forma crea inmunidad y eso puede estar protegiéndolos”. También suelen tener varios ataques virales, lo que podría generarles inmunidad contra el Covid-19.

El médico precisa que no significa que los niños no se contagien del virus. La mayoría de menores que lo adquieren son asintomáticos. “Se convierten en transmisores del virus en la familia, por lo tanto hay que cuidarlos, no exponerlos”, indica.

Receptor en las células

Sobre el receptor que hace la diferencia, se debe precisar que los científicos han descubierto que el SARS-CoV-2 solo puede ingresar al cuerpo humano de una manera: enganchándose a receptores específicos en la superficie de las células, conocidos como ACE-2.

Fue el laboratorio Scripps Research, de Michael Farzan (EEUU), el primero en descubrir los receptores ACE-2, que están dentro de la nariz, pulmones, intestinos, incluso en el corazón, riñones y cerebro. Es la razón por la que el Covid-19 causa una gama tan amplia de síntomas.

Farzan dijo a la BBC que el virus “se comporta distinto en los niños, que representan menos del 2% de casos, porque tienen menos receptores ACE-2 en los pulmones inferiores, comparado a los adultos”.

Un nuevo síndrome

Sin embargo, hay un peligro para los niños. En Nueva York, Jack McMorrow (14) vio que a mediados de abril le salieron sarpullidos en las manos, creyeron que era por el gel desinfectante. Los ojos se le pusieron vidriosos y culparon al videojuego. Fue de los primeros casos en el mundo de un nuevo cuadro clínico, según el Times. Fue llevado de emergencia, tenía fiebre alta y latidos acelerados. En Londres, se reportaron casos similares, según The Guardian. Y en Italia.

En el Perú, el primer caso se detectó en el INSN de San Borja. El 4 de junio se confirmó que un niño con Covid-19 tenía síntomas similares a la enfermedad de Kawasaki. El Dr. Alvarez refiere que al nuevo mal se llamó Sindrome Hiperinflamatorio Sistémico Infantil, asociado al Covid-19. “Es una inflamación intensa, que afecta a varios sistemas del organismo del niño. Se caracteriza por fiebre alta y manifestaciones que semejan al mal que conocemos hace mucho, la enfermedad de Kawasaki, que se manifiesta con ojos rojos, hinchazón de labios, lengua roja con puntitos -parecidos a la fresa-, sarpullido, con hinchazón rojiza de palmas y pies, luego se convierte en descamación, ganglio en el cuello, con una característica más: se inflaman las arterias coronarias del corazón, provocando aneurismas”. Peligroso, por lo que el cardiólogo David Montoya pide procurar un diagnóstico certero en pediatría y evaluación en cardiología.

Lecciones, las vacunas

El Covid-19 y el síndrome con síntomas de Kawasaki todavía se deben conocer más, pero ya dejan muchas lecciones. Una de ellas, como dice el cardiólogo Montoya, es la importancia de que los niños también sigan las medidas de prevención (distanciamiento social, lavado de manos y uso de mascarillas). Pidió a los padres estar alertas a los síntomas del mal tipo Kawasaki.

Para el Dr. Álvarez Murillo hay que proteger a los niños y especialmente pide a los padres cumplir con su vacunación, pues, como señaló, podría ser una de las razones de la protección de los menores ante el Covid-19. Precisamente, en un comunicado, UNICEF recordó que las vacunas protegen de enfermedades graves. “El brote (del Covid-19) nos recuerda lo valiosas que son las vacunas... Debemos mantener al día el esquema de vacunación de nuestros hijos y el nuestro propio. Sin la protección de las vacunas, las enfermedades se pueden propagar rápidamente y con terribles consecuencias”.

La Lic. María Elena Martínez. directora de Inmunizaciones del Minsa, acepta que se postergó la aplicación de algunas vacunas por la pandemia, pero afirma que "no vamos a dejar de vacunar a nuestros niños del país".

El Covid-19 ha traído más retos y, a la vez, más lecciones, que debemos tomar en cuenta.

Reacciones

Dr. Carlos Alvarez Murillo, experto INSN San Borja

“Una de las razones para que el Covid-19 no tenga mayor incidencia en niños puede ser la vacunacion, que da cierta inmunidad. Por eso se debe cumplir el rol de vacunas sobretodo en menores de un año”.

Lic. María Elena Martínez, dir. Inmunizaciones MINSA

“Las vacunas salvan vidas, seguirán salvando. Hoy nos tocó vivir esta pandemia. Hemos postergado algunas vacunas, pero no vamos a dejar de vacunar a nuestros niños. Tenemos un stock garantizado”.

Tenga cuidado con el estrés de los pequeños

La psicóloga Ana Castañeda Chang recomienda establecer en casa horarios y actividades acorde a la edad del niño. “Dele responsabilidades y hágalo sentir importante, que sea parte de estar en casa”. El experto de la Escuela de Psicología UCV, Walter Abanto, aconseja a los padres evaluar si su hijo debe salir a la calle. Si lo hace, debe cumplir las normas de seguridad.

En tanto, el Minsa indica que al 12 de julio hay 36 niños fallecidos por Covid-19. 13 mujeres y 19 hombres, hasta los 9 años. En total hay 11.870 peruanos fallecidos.

En el INSN San Borja se han recuperado más de 40 niños y adolescentes, entre un mes y 15 años.

Esta entidad ha elaborado una Guía Técnica del tratamiento del Covid-19 en niños, para el manejo y seguimiento de casos de Kawasaki Like, atípico o incompleto.

