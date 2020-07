César Caro

El ser humano sin duda alguna establece sus creencias bien por la fuerza de la costumbre, de sus intereses o sus complejos y es harto difícil que en plazos cortos se atreva a cambiar su concepción del mundo. Einstein alguna vez dijo:” ¡Triste época la nuestra! Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio”.

Algo similar viene ocurriendo en nuestros días en que a pesar de los impactos económicos, sociales, médicos y otros tantos derivados de la pandemia del COVID-19, hay quienes no aceptan la posibilidad de cambio alguno en el modelo económico neoliberal, tanto a nivel mundial como en nuestro medio. Allí están las declaraciones de distinguidos personajes de la minería y la política que, con la excusa de la reactivación económica y la creación de puestos de trabajo, instan a iniciar la explotación de ciertos cuestionados yacimientos sin cambiar un ápice las actuales normas al menos en cuanto a la distribución de las ganancias netas…y lo que es peor, tal animo es compartido –hay que reconocerlo--, por un sector mayoritario de los sectores sociales profesionales.

¿Acaso en su momento no eran mal considerados y satanizados aquellos que pregonaban acabar con la esclavitud, la que se inició en tiempos antiguos a tal punto que Aristóteles sostuvo que la misma era un fenómeno natural? ¿Acaso no recordamos que el movimiento antiesclavista se desarrolló recién a fines del siglo XVIII, culminando con la abolición de la esclavitud en la mayor parte de los países del mundo, no sin fuertes resistencias (como la Guerra de Secesión en Estados Unidos)? Y no olvidemos que en el caso del Perú, la misma fue abolida a medías por Castilla en 1854, en tanto Lincoln en EE.UU. recién la hacía en 1863, nueve años después. Hoy, aunque existen otros tipos de “esclavitud”, nadie en su sano juicio se atrevería a promoverla.

Lo cierto es que todo nuevo cambio en los modelos económicos y/o sociales requieren tiempos de maduración o quiebres producto generalmente de las guerras, pandemias o avances tecnológicos como por ejemplo entre 1810 y 1840, décadas en las que se dio la denominada Revolución Industrial que marcó un punto de inflexión en la historia, modificando todos los aspectos de la vida cotidiana de una u otra manera. La producción tanto agrícola como de la naciente industria se multiplicó a la vez que disminuía el tiempo de producción, pasándose de una economía rural basada en el agro y el comercio a una economía urbana, industrializada y mecanizada, tras lo cual a partir de 1817 se formuló el objetivo de la jornada de ocho horas bajo el lema de “ocho horas de trabajo, ocho horas de recreo, ocho horas de descanso”. Y así como se luchó por la abolición de la esclavitud y las ocho horas utopías que se hicieron realidad gracias a la Revolución Industrial, hoy la lucha es por cambiar los términos en la explotación de las riquezas extractivas, la distribución de las ganancias netas y el papel del Estado, cabiendo hacerle una pregunta a todos aquellos que en estos días muestran su justa preocupación por la posibilidad de pérdida de soberanía por el “Acuerdo de Escazú”: ¿Dónde estuvieron cuando se redactaron los tratados de libre comercio y los contratos para la explotación de nuestras riquezas mineras, pesqueras y otras, los cuales también han significado y significan una pérdida de autoridad al depender en última instancia de tribunales ajenos al Perú?