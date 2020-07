Ni con subsidio, transportistas de Arequipa quieren bajar tarifa de pasajes

Wilder Pari

Arequipa

El gobierno central ayer oficializó la transferencia de S/ 10 millones 484 mil 494 a la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), para reforzar las condiciones de salubridad dentro del Sistema Integrado de Transportes (Sitransporte). En la práctica, el monto debe subsidiar las pérdidas económicas de los transportistas, que redujeron el aforo de sus vehículos para evitar los riesgos de contagio de COVID-19. Sin embargo, ellos no están seguros que sea así, y ello afectará la decisión de normalizar el pasaje a un sol.

El empresario del consorcio AQP Masivo, Fredy Chávez, señaló que la Resolución Ministerial 0383-2020, no especifica cómo debe usarse el dinero transferido, solo menciona el reforzamiento al Sitransporte. Chávez interpreta que la MPA lo usará para apoyar a los transportistas en la desinfección de vehículos, cuyo costo -indicó- no sobrepasa los 150 soles mensuales por unidad. Sostiene que dicho monto, no cubriría sus gastos operativos y tendrían que seguir cobrando el pasaje de 2 soles.

Chávez precisó la condición para que el pasaje retorne a un sol: que el subsidio sea en el combustible, como se aprobó hace una semana para diferentes ciudades, mediante el Decreto de Urgencia 079-2020. La diferencia, es que dichas urbes no tienen el servicio concesionado, como pasa con el Sitransporte. Esta condición, obligó al gobierno hallar otra fórmula legal.

Chávez señaló que los empresarios del transporte esperan una aclaración de la MPA, en base a ello, tomarán una determinación sobre el pasaje. El asesor técnico de Sitransporte, César Simborth, no contestó las llamadas para esclarecer el panorama.

Vale recordar que hace una semana, el ministro de Agricultura e interlocutor con la región, Jorge Montenegro, señaló que sí habrá un subsidio a los transportistas de Arequipa, pero a través de la MPA, que atenderá la demanda de los empresarios.

El transporte urbano en Arequipa se desarrolla de forma ininterrumpida desde el 1 de julio, luego de tres suspensiones, que tenían como objetivo reducir el contagio de coronavirus.v