Ana Cecilia Corrales denunció que el día de ayer, sábado 11 de julio, un cajero del Banco de la Nación no le entregó los 1.480 soles que ella pretendía retirar, pese a que la transacción se había completado. El incidente ocurrió en la avenida Primavera en el distrito de Surco.

“Me he acercado al Banco de la Nación de la avenida Primavera, este es el saldo que tenía disponible. Quise hacer un retiro de 1.480 y al momento de retirar, sonó el cajero, que supuestamente me iba a dar el dinero. Esperé como cinco minutos, no salió nada y se acabó la transacción”, dijo la ciudadana.

Ella afirma que realizó el procedimiento habitual para el retiro del dinero, sin embargo, solo escuchó el sonido que hace normalmente el cajero automático, sin recibir el efectivo.

Corrales mostró dos vouchers para sustentar que se le había descontado el monto de su tarjeta y solicitó que un representante de la entidad bancaria la ayude a solucionar su problema.

En los recibos se observa que a las 16:13 horas de este sábado 11 de julio, la mujer tenía S/ 1.488,13. Pasaron cinco minutos (tiempo que duró su proceso bancario) y ahora solo tiene S/ 7,93.

La ciudadana llamó a un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y junto a él grabó el video que envió a Canal N para difundir su denuncia y se pueda solucionar lo antes posible.