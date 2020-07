Luego de la balacera que protagonizó Luis Miguel Llanos el pasado lunes 6 de julio, nuevas hipótesis han surgido en torno al suceso. Mientras la PNP aún maneja la teoría de que se trataría de un asalto con la intención de robarle dinero al empresario, algunas versiones lo vincularían con el tráfico de terrenos en Tumbes.

Un informe de Cuarto Poder emitido la noche de este domingo da a conocer al empresario hotelero Alejandro Gonzales Prada, a quien también han denunciado por presunto tráfico de terrenos en la región del norte. Él asegura que Llanos lo engañó con el pago de un terreno y que habría estado involucrado con personas dedicadas al tráfico de tierras.

“Conozco [a Llanos] de años y vengo siendo perseguido por este señor. Tengo propiedad en la zona ribereña y en la parte del cerro y él me dijo que me lo iba a comprar. Le dije yo aquí por bonanza tengo un terreno donde están mis carteles y te puedo dar un sitio para que hagas tu casa y me pagas como puedas. A final de cuentas el señor nunca me pagó nada”, relató Gonzales Prada.

El empresario hotelero, además, afirmó que Llanos pertenecería a grupos de amedrentamiento para tomar posesión de terrenos ajenos. “Acá en el norte tenemos problemas de linderos de terrenos, él me fabrica reportajes y empuja a gente para que puedan invadir mis propiedades. Pegándola de justiciero al apoyar a esa gente, creo que saca algún beneficio”, añadió.

En uno de los audios proporcionados a Cuarto Poder, se oye la voz de Llanos en una conversación con otro empresario cuya identidad se ha protegido. Allí el excandidato al congreso manifiesta su indignación contra Gonzales Prada, a quien habría amenazado por dar hospedaje a una de sus exparejas.

En tanto, la salud de Luis Miguel Llanos se mantiene estable. Sin embargo, ahora la Policía Nacional considera otras posibilidades para explicar lo sucedido en Zarumilla. “[El caso de Llanos] viene de un hecho atrás que viene de una usurpación de terreno y que ahora último se ha visto el terreno. Están entre ellos denunciándose por terrenos”, dijo al respecto Maxfredid Pérez, jefe policial de Tumbes.