Federico Rosado

Docente

Ha muerto Don Pepe, Pepe Valdez Pallete. ¿El teatro o el periodismo? ¿El teatro, el periodismo o el café? Su vida en tres palabras. De pronto el teatro no sería el mismo sin el café. Y el periodismo ni qué decir, sin café no hay periodismo. La vida sin café no es vida. El café es un pretexto, un medio, un motivo, una saudade. Algo así como fumar.

Pepe Valdez igualaba al periodismo y al teatro porque ambos son oficios. Y el oficio es un acto seguramente menor para muchos, pero es un acto de creación, una artesanía mental que pone a prueba nuestras abstracciones.

PUEDES VER: Falleció José Valdez Pallete, conocido actor y gestor del teatro arequipeño

Cuando Pepe Valdez hablaba del teatro y el periodismo con una taza de café en la mano era interminable, inacabable, eterno, vital.

Del teatro debe decirse que su terquedad fue realmente arequipeña, hasta ayer, cuando murió. Del periodismo debe decirse que fue un protagonista del tiempo de las bohemias, anochecidas, de los vespertinos; y de un requisito fundamental de esa época: agilidad mental. Arturo Salazar, Raúl Villarán, Luis Loli, Francisco Chirinos Soto; por mencionar cuatro nombres.

No ha pasado una semana y se han muerto dos profesores de aquel Programa Profesional de Periodismo de La Católica que tanto quisimos, en el que tanto soñamos pensando que el periodismo era el crisol de la inteligencia y la honestidad.