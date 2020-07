Elmer Mamani

Arequipa

Los contagiados graves mueren en sus casas. Sus familiares consideran insulso llevarlos a los hospitales COVID-19 repletos de pacientes.

La crisis sanitaria en Arequipa está al tope. Suma 22 121 contagios, entre ellos autoridades como el alcalde provincial Omar Candia. La pandemia está a punto de romper la cifra de 500 fallecidos. Las soluciones del gobierno nacional y regional aún no llegan. La ampliación del servicio hospitalario, con módulos temporales, estaría culminada en algunos días junto a los pisos del hospital COVID-19 Honorio Delgado Espinoza. Sin embargo, eso no garantiza nada. No hay personal suficiente para la atención de los nuevos enfermos.

Leonardo Chirinos hizo un llamado para que todos los galenos que estén cesados sean docentes o estén en cuarentena, formen brigadas para apoyar en la atención a través del Colegio Médico de Arequipa. “Falta recursos humanos. Los necesitamos a todos”, sostenía. El presidente de la Federación Médica de Arequipa, René Flores calificó el pedido de desacertado porque estos profesionales son mayores a 60 años y son vulnerables.

El Gobierno Regional de Arequipa (GRA)puso a concurso 611 puestos. Al momento se cubrieron 435 plazas, en su mayoría enfermeras, según el gerente general Gregorio Palma. Para el hospital Honorio se abrió 300 puestos y se contrató a 194. El presidente del Cuerpo Médico de este nosocomio, Eloy Soto, advierte el déficit. Explicó que para las 400 camas proyectadas necesitarán 180 profesionales pero al momento cuentan con 130. “Disponiendo más de 10 camas para cada médico, necesitaríamos 50, pero lo ideal sería 100”, calculó sin señalar los profesionales que se necesitan para UCI o Trauma Shock.

Flores sostuvo que sí hay oferta de médicos pero que el GRA no puede ponerse “exquisito” con los requisitos. “El perfil que deben contratar son de cirujanos, que con una capacitación de 15 días pueden cumplir con las labores asignadas”, propuso.

El asesor del ministro de Salud (Minsa), Víctor Zamora, Juan Herrera, indicó que hacen seguimiento a este proceso de incorporación. Hace dos semanas el Gobierno puso su atención en Arequipa por los altos picos de fallecimientos e infecciones, de hasta mil por día. Se comprometieron a cumplir varias medidas al 10 de julio pero aún estas no se tangibilizan. Uno de ellas era la culminación de tres módulos temporales, dos en el Honorio, uno en el Goyeneche, además de 200 camas en el Centro de Aislamiento de Cerro Juli.

Herrera anunció que hoy debería funcionar uno de los módulos temporales en el Honorio. La representante del Minsa, Zulma Anaya, sostuvo que empezarían con la entrega de 50 camas. Para completar estos ambientes entre lunes y martes también arribarían concentradores de oxígeno medicinal desde el Reino Unido para que se autoabastezcan. Además confirmó que la empresa minera Chinalco donó plantas de oxígeno para el país. La primera será instalada en Huancayo, su sede. “Para el sur, entre ellas Arequipa, se tiene que instalar por lo menos tres”, indicó.

Equipo técnico de ayuda

A inicios de mes el Ministerio de Salud prometió la descentralización de la atención en postas. La medida apuntaba a descongestionar a los hospitales colapsados. Todo indica que la medida aún demorará. “Si el gobierno no ha definido estos temas lo haremos nosotros”, anunció. Y es que un equipo de cerca de 12 especialistas arribará para apoyar a la Región en la decisión de medidas.

Ayudarán en agilizar los trámites de ejecución presupuestal, en compras de equipos. También un grupo de médicos que trabajaron en áreas COVID-19 aquí en Lima compartirán sus experiencias con los del Honorio Delgado. “Nuestro equipo tiene un poco más de experiencia porque ha manejado la pandemia en el selva, en el norte. Vamos a apoyarlos en ese sentido ya que el gobierno regional nunca ha vivido esto antes”, anunció. El Minsa informó que hasta el 18 de julio todo lo prometido deberá estar implementado. Hay que todavía esperar.❖