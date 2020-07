“En una semana, tú no tienes nada”: falso chamán engañaba con curar el coronavirus [VIDEO]

Un falso chamán fue detenido por la Policía Nacional en Lince, acusado de estafar a personas con “curarles” del coronavirus. Edelfi Bereche Bustíos, quien se hacía llamar ‘Doctor Avisaí‘, atendía en su domicilio a incautos peruanos que llegaban con la esperanza de librarse de la enfermedad.

El sujeto invitaba a sus pacientes hacia un cuarto en su casa de Lince, acondicionado con imágenes satánicas y espirituales para sus falsos rituales, y con un dudoso método, “descifraba” si estos tenían la enfermedad.

Según las imágenes de Panorama, Bereche Bustíos pedía a sus clientes pasarse un papel platino por diferentes partes del cuerpo, con lo que afirmaba diagnosticar si habían contraído el virus. Con oraciones de por medio, el diagnóstico, como se esperaba, siempre era positivo.

Luego del supuesto resultado, empezaba a negociar el “tratamiento”, por el que llegaba a cobrar hasta 250 soles. Este consistía en ingerir líquidos embotellados que habrían sido adquiridos en La Parada, sin ningún tipo de registro sanitario, además de rociarse alcohol por todo el cuerpo para “quemar” al virus.

En el colmo del descaro, para continuar con el engaño, llegaba a comunicarse con otros “pacientes”, a quienes supuestamente ya había logrado curar. Aseguraba que su método había podido salvar la vida de 10 personas. “Yo no me juego con la salud, ni contigo, ni con nadie que has escuchado”, aseveró.

Pero Edelfi Bereche Bustíos no contaba que su mentira llegaría pronto a su fin. En plena cita con otra mujer que había acudido a intentar curarse del coronavirus, fue intervenido por agentes de la PNP. Al momento de su detención, indicó que solo recetaba hierbas, sin imaginar que su mal actuar ya había sido registrado.

