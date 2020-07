Una familia residente en Puente Piedra denuncia un cobro exorbitante por el servicio eléctrico que les exige la empresa Enel por el último mes de junio. En el recibo, figura el sorprendente monto de S/ 238.895, que correspondería a lo consumido por estas personas durante treinta días.

La vivienda, ubicada en la asociación Platanal, cuenta apenas con un foco eléctrico, de acuerdo al testimonio de la familia afectada. Según la representante legal de los denunciantes, además, estas personas se han visto en la obligación de abandonar sus actividades de consumo eléctrico por miedo a las sumas impagables que les cobra Enel.

“Es un terreno vacío. Incluso hasta por temor, la familia ha sacado hasta los enchufes porque la empresa les está cobrando en el mes de junio un monto de 250.000 soles. Enel no nos contesta, no contesta los teléfonos. Mis clientes son personas que no tienen televisor ni refrigeradora”, señaló la abogada de la familia en declaraciones a Panorama.

Asimismo, se reportó que en octubre del año pasado, Enel cobró 11.500 soles a la familia. Tras ello, en los siguientes recibos no figuró consumo alguno, en lo que podría haberse tratado de una avería del medidor. La posición de la empresa, con ello, es que este nuevo cobro se trataría de la acumulación de consumos no registrados desde noviembre de 2019 hasta la mitad de este año.

Pronunciamiento de Enel

Ante el reportaje emitido por Panorama, Enel difundió un pronunciamiento respondiendo por el caso de la familia en Puente Piedra. Según la compañía, la denuncia se trata de un intento por sorprender a la opinión pública.

“Respecto al caso del señor Atanacio López Cano, con número de cliente de 2625770, queremos advertir que no tiene consumos de energía registrados durante la cuarentena. Lamentamos que el cliente haya querido sorprender a la opinión pública exponiendo su caso, cuando, actualmente, tiene el servicio suspendido desde inicio de año por una deuda acumulada desde 2019, además de tener un cargo por haber mantenido una conexión irregular para abastecerse de electricidad″, se lee en el comunicado de la empresa.

