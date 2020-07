El 1 de julio, el Perú ingresó en una nueva etapa en la lucha contra el Covid-19. Ese día, el Gobierno levantó la cuarentena de manera parcial y dio inicio a la fase 3 de la reactivación económica. Pero ello, como se advirtió, trajo aglomeraciones en calles, paraderos, bancos y zonas comerciales donde no se respeta el distanciamiento, una de las tres reglas de oro para evitar la propagación del SARS-CoV-2.

Según el Ministerio de Salud (Minsa), la nueva normalidad trajo hasta ayer 34.233 nuevos casos, 35.907 recuperados y 1.822 muertes en solo 11 días.

Al respecto, el especialista Marco Loret de Mola, fundador y director de MatLab, señala que la positividad de infectados aún es alta y que se debería trabajar en su reducción. Agrega que la situación de Áncash, donde hubo un incremento de casos, podría repetirse en otras regiones. “No solamente por las condiciones que tenemos, sino porque ha pasado en otros países que han tenido mayores medidas (de control)”.

Para el experto, “estamos en una meseta de casos, pero es importante considerar que es una meseta promedio nacional”, por lo que no se debería cantar victoria tan rápido.

Si bien el promedio general del valor de R (capacidad de contagio de una persona) es menor a 1, hay regiones en las que este nivel es mayor. “Si todo el país estuviera en R menor a 1 podríamos decir que estamos bien, pero no es así”, indica.

Una opinión similar tiene el científico Ragi Burhum, quien señala que no se debe bajar la guardia. Agrega que debido a que hay mayor interacción entre las personas, es lógico que el valor de R aumente; sin embargo, espera que no supere a 1. Dice creer que entre el 15 y 20 de julio se sabrá el resultado post-cuarentena.

Loret de Mola considera que pese a estar en un nivel de casos “muy aceptable”, aún no se ha ganado nada, por lo que la situación debe generar preocupación. El investigador enfatiza que hay incremento de casos en diversos países y ello podría repetirse acá. “Estamos en medio de la guerra”, agrega.

Más datos abiertos

En este extremo Burhum resalta lo necesario que es contar con más datos abiertos. “Se debe conocer, por ejemplo, la disponibilidad de camas en las unidades de cuidados intensivos por distrito. Ese es un indicador importante porque me dice qué tan cerca está de colapsar un hospital”.

El científico explica que se tiene que contar con información por distrito y no un promedio a nivel nacional, pues solo así se puede llevar a cabo algún tipo de planificación. “Necesitas tener mejor granularidad para saber qué está pasando”.

También resalta que en otros países, donde han logrado tener la pandemia bajo control, esta información es pública.

Sobre este tema, el epidemiólogo César Munayco, del Centro Nacional de Epidemiología del Minsa, asegura que toda la información por distrito estará disponible pronto y que contará con una explicación para entenderla en su real magnitud.

No obstante, otro problema, que Burhum considera preocupante, es la diferencia entre los datos brindados por los gobiernos regionales con los que publica el Minsa, ya que así no se puede saber sobre los criterios que se están teniendo en cuenta para focalizar la cuarentena. “El criterio no puede ser'‘es un foco de infección’ o ‘hay muchos casos’. Esa no es una respuesta”, asevera.

Aumento de casos

El ministro de Defensa, Walter Martos, reconoció ayer que “en estos días” se ha registrado un incremento de contagios, pero que no es significativo. “Estamos trabajando para bajar la carga viral”, declaró en Villa El Salvador, donde se realizaron pruebas de descarte y repartición de víveres. Precisamente, el titular del Minsa, Víctor Zamora, aseguró que se están enfocando en aquellas regiones en las que se ha presentado un incremento. Luego de finalizar su reunión con la Federación Médica , también señaló que Lima, donde está el 70% de casos, sigue en descenso.

En tanto, Munayco explica que debido a la incertidumbre existente trabajan con tres escenarios. El primero consiste en una segunda ola de contagios mayor a la primera, el segundo en tener olas similares o menores a la primera en un periodo de uno o dos años y, el último y más probable, es que se presenten brotes aislados, pero no asociados a una segunda ola, que ocurrirían en zonas donde todavía hay gente susceptible al virus.

Sale protocolo para viajes en micros y cústeres

Ya es oficial. Las unidades de transporte público tendrán en esta etapa de “nueva normalidad” un aforo igual al número de asientos señalados en sus tarjetas de identificación. Además, los pasajeros deberán usar mascarillas y protectores faciales para evitar la propagación del Covid-19.

En el caso de combis, cústeres y buses, no pueden transportar pasajeros de pie, según la RM N° 0385-2020-MTC/01 publicada ayer. En el caso del Metropolitano, se autorizó que su aforo sea al 100% de su capacidad (nadie de pie).

