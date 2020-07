La pandemia ha traído consigo la creatividad de miles de peruanos, quienes se han reinventado a fin de ganarse la vida. En ese sentido, un grupo de tricitaxistas ha implementado medidas de bioseguridad para así brindar el servicio de transporte en los alrededores del mercado Señor de Huamantanga, en el distrito de Puente Piedra.

Tricitaxis son la novedad de este distrito. Estos son vehículos que facilitan el traslado de personas que acuden al centro de abasto para comprar mercadería o artículos de alimentación diaria. Además de cumplir con las medidas de bioseguridad establecidas por el Minsa, ellos contribuyen con el medio ambiente al no utilizar ningún tipo de motor.

Incluso, las personas prefieren este sistema de transporte al considerarlo más seguro para evitar contagios de la COVID-19. Tal como se muestra en la imágenes de Latina, la unidad no tiene techo, por lo que presenta una mayor ventilación.

“Cumple con toda la bioseguridad. El distanciamiento igual, como pueden ver, el conductor va atrás y adelante, el pasajero”, indicó Miguel ‘Chino’ Nuñez.

Él es uno de los choferes más queridos. Es pucallpino de nacimiento y llegó a los 11 años para tratar la enfermedad de su madre. Disfruta su trabajo y siempre intenta darle lo mejor al público.

“Lo que más me gusta de mi trabajo es llegar puntual, ser amable con la gente, mantener la distancia con ellos”, comentó a Latina.

Otro conductor es Álvaro Timoteo Montalva, quien lleva 40 años pedaleando. Él se encuentra muy agradecido por el trabajo que realiza.

“No hay un trabajo seguro que me permita mantener a la familia. No me da mucho, pero me da algo para sobrevivir”, contó.

En total, son 120 conductores de cuatro asociaciones de tricitaxistas, quienes se mantienen vigentes a pesar del tiempo. Existen hace más de 30 años y se han denominado ‘Los rápidos y rabiosos de Huanmatanga’. Ellos trabajan con la autorización del Consejo Municipal del Cono Norte y esta modalidad de transporte es una nueva opción en tiempos de pandemia.