En el Perú, la cifra de casos positivos asciende a los 322.000 infectados por coronavirus. Sin embargo, a pesar del peligro que esta enfermedad representa, existen personas que incumplen las normas sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud (Minsa).

Ese es el caso de Walter Alfredo, un sujeto quien conversaba con su tapaboca suelto en las inmediaciones de una ferretería. No obstante, cuando se le increpó por el incumplimiento de esta medida de bioseguridad, el sujeto se mostró desafiante y hasta aseguró que la COVID-19 era una mentira.

“Es que me ahogo. Nadie me pude obligar que me lo ponga hasta la nariz, así como tampoco te puedo obligar nada a ti. (...). No se preocupe, yo estoy con Cristo Jesús, ese (el coronavirus) es un engaño del diablo y de la OMS. Les meten miedo a los hombres y a las mujeres”, se le escucha decir al hombre.

Además de las indignantes frases emitidas anteriormente, el sujeto de la tercera edad pidió al presidente Martín Vizcarra reabrir las iglesias. Esto sucedió durante la primera semana del inicio de la ‘nueva normalidad’ y la cuarentena focalizada.

“El presidente debe dar el mensaje de la nación para que abran las iglesias. Es Cristo quien va a curar estas enfermedades (...). Que se arrepienta la gente de sus pecados, por eso es que hay tantas personas que están en los hospitales”, comentó.

Cabe resaltar que desde el 1 de julio se suspendió el aislamiento social obligatorio. No obstante, siete regiones mantienen esta medida (Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Áncash) ya que presentan una tasa de crecimiento de casos positivos de COVID-19. Adicionalmente a esta disposición, el toque de queda permanecerá desde las 10 p. m. a las 4.00 a. m.