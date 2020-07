Desde que Clorox Perú anunció el retiro de todos sus limpiadores Poett fabricados hasta antes del 30 de junio de este año, las medidas de seguimiento y fiscalización no se han hecho esperar. Es así como Indecopi, Digesa y ahora el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), han emitido una serie de alertas para suspender su uso.

Esto se debe a que, según manifestó la propia marca a través de un comunicado oficial, los productos señalados presentan contaminación con bacterias pseudomonas, las cuales podrían provocar infecciones en personas inmunocomprometidas. Algo que sería muy peligroso en medio de la pandemia por coronavirus que venimos atravesando.

Desde sábado 11 de julio, el MTC viene difundiendo a través de mensaje de texto, una alerta para evitar el uso de estos desinfectantes. En este solicitan no usarlo porque está contaminado con bacterias. “Gobierno del Perú te alerta. NO USES desinfectantes POETT, tiene contaminación bacterial”, señala el mensaje.

MTC difunde alerta para evitar uso de Poett | Créditos: La República

Por otra parte, Digesa anunció que realizarán inspecciones en diversos establecimientos para verificar el retiro de los limpiadores. Además, exhortó que reportaran a las tiendas que siguen vendiéndolos, con el fin de agilizar la tarea de fiscalización.

“Se ha dispuesto que los profesionales de las GERESAS, DIRESAS y DIRIS, deberán realizar la inspección respectiva para verificar el retiro del producto Poett de la empresa Clorox y realizar las acciones correspondientes en coordinación con los gobiernos locales según sus competencias para salvaguardar la salud de la población”, se lee en el pronunciamiento.