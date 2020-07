Informe: Milagros Ñaña

Denuncian a Fernando Gómez Tipula de haber lanzado a Tadeo, un perro de raza pequeña, desde el quinto piso de un edificio. Tras un incidente con la hija del presunto agresor, este habría arrojado a la mascota dejándola gravemente herida.

Franco Jacinto, uno de los dueños del perro, comenta que el can se encontraba jugando con su hermano en el pasadizo del séptimo piso de la Residencial Venecia ubicada en Breña, cuando de pronto pasó este terrible suceso.

“Mi hermano estaba jugando con mi perrito en el pasadizo cuando de pronto, en un descuido, el perrito se bajó por las escaleras, mi hermano al no tener mascarilla fue a ponerse una pero me dice que vaya ver a Tadeo, nuestro perro, al bajar no lo encontramos, fuimos hasta el último piso y nada, cuando de pronto escuchamos alguien que grita, ¿De quién es este perro? entonces acudimos hacia donde escuchamos el grito que provenía quinto piso, un hombre abre la puerta y nos empieza a gritar que el perro había mordido a su hija en el rostro y que vengan mis padres a recogerlo. Subimos al séptimo piso y en el momento que ya estaba bajando con mi mamá escuchamos un impacto fuerte, el hombre abrió la puerta y nos dijo tu perro se cayó”, indicó Franco Jacinto.

El dueño manifiesta que no cree que su perro se haya caído, ya que según lo manifestado por Gómez Típula, cayó de la ventana de la lavandería. Esto le resulta ilógico, ya que al ser una mascota de raza pequeña, no habría alcanzado a la altura que le refieren.

Por el momento Tadeo se encuentra internado en la veterinaria Petsalud, quedándose en observación durante las próximas 6 horas. Cabe resaltar que según el oficial Cieza, agente encargado del caso, la herida de la menor no es de gravedad.