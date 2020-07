Con el propósito de verificar el nivel de atención que se les estaría brindando a las niñas, niños y adolescentes en la provincia de Trujillo, la oficina de la Defensoría del Pueblo en La Libertad realizó una supervisión al trabajo de las Defensorías Municipales del Niño y Adolescente (Demuna), en el marco de la cuarentena, verificando que, 4 de las 10 supervisadas no implementaron la atención virtual.

En ese sentido, la oficina defensorial informó que las Demuna que no implementaron canales remotos y/o virtuales para la atención de los niños, niñas en sus respectivos distritos fueron Simbal, Florencia de Mora, Poroto y Alto Trujillo. En tanto, las Demuna de Florencia de Mora, Moche, Simbal, Huanchaco, Poroto, Alto Trujillo, Laredo, Salaverry, La Esperanza y Víctor Larco Herrera no realizaron una debida promoción de sus canales virtuales por lo que solo habrían atendido un promedio de tres casos cada una, lo que pone en evidencia una desprotección de la niñez y adolescencia durante la cuarentena.

De igual modo, la institución pudo comprobar que las Demuna de Laredo, Moche, Poroto y Alto Trujillo aún no cuentan con la inscripción vigente de sus servicios ante la Dirección de Sistemas Locales y Defensoría del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), lo cual no permite conocer las condiciones de infraestructura, personal y presupuesto para su funcionamiento.

Por estos motivos, el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en La Libertad, José Luis Agüero, ha instado a cada municipalidad a fortalecer la atención de sus Demuna.