Regiones del sur fabricarán ivermectina para combatir a la COVID-19

Las autoridades de las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna decidieron elaborar sus propias dosis de ivermectina, medicamento utilizado para el tratamiento de pacientes con coronavirus y visto como alternativa para evitar que más infectados lleguen a los hospitales.

En Arequipa se comenzó a fabricar la ivermectina en la segunda quincena de junio y siguen en la búsqueda de producir más frascos, para distribuirlos entre los contagiados para que no agraven por el virus.

No es suficiente la elaboración en las farmacotecnias de los hospitales Honorio Delgado, Goyeneche, IREN Sur y Camaná. Por este motivo, el Comando COVID-19 se reunió ayer con distintos colegios profesionales entre ellos, el Químico Farmacéutico de Arequipa.

Su decano, Francisco Polanco, explicó que existe la intención de suscribir un convenio para que profesionales de esta orden profesional den asesoramiento técnico para la producción del antiparasitario en otros laboratorios. “Hay la posibilidad que puedan hacer en los de la Universidad Nacional de San Agustín y de la Católica Santa María”, anunció.

Polanco sostuvo que están dispuestos a prestar el apoyo técnico para la elaboración de 500 mil dosis. Más bien precisó que no estarían de acuerdo en que se brinde el medicamento a todos los pacientes sin prescripción y sin que estén enfermos de coronavirus o que la consuman por precaución. “Si bien no tiene mayores efectos en el organismo, no sirve de nada tomar la ivermectina por precaución, no previene la enfermedad”, sostuvo.

Así también, los gobiernos regionales de Tacna y Moquegua anunciaron que producirán la ivermectina. El subgerente de Medicamentos de la Gerencia Regional de Salud de Moquegua, Alfonso Delgado Rodríguez, informó que ayer inició la elaboración y la meta es llegar a los 50 mil frascos.

El medicamento se distribuirá en los establecimientos de salud y hospitales de forma gratuita a pacientes con coronavirus y de acuerdo a las recomendaciones que indique sus médicos tratantes.

Por su parte, el director regional de Salud de Tacna, Juan Cánepa Yzaga, indicó que Tacna empezará la fabricación a partir de la próxima semana.

Advirtió que la ivermectina solo se entregará a pacientes leves o moderados o comorbilidad. “No está probado que sea preventivo, así que no lo usaremos para ese fin.”, declaró el director Cánepa.

Hospital en Puno elaborará 15 mil dosis

El hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca, en Puno, comenzará la producción del primer lote de 15 mil dosis de ivermectina, a partir de este lunes 13 de julio.

El responsable de la Dirección Regional de Salud, Jorge Montesinos, explicó que para poner en marcha esta iniciativa, cumplirán requerimientos de infraestructura, personal, insumos y autorizaciones.