Profesor universitario en plena pandemia: “Ahora es estar 24/7 con los alumnos”

Micrófono encendido, voz adecuada y una buena sonrisa son claves esenciales para enseñar en esta época de pandemia por el coronavirus. Esta situación la están viviendo la gran mayoría de profesores que tuvieron que adecuar sus clases presenciales a virtuales.

Tal es el caso del docente Wilbur Pérez, quien enseña en la Universidad de San Martín de Porres, Universidad Tecnológica del Perú y Cibertec.

El maestro señala que, a partir de la tercera semana de clases, las autoridades de la USMP suspendieron las clases. Luego de más de un mes, y al implementar el nuevo servidor para clases, logró ver a sus alumnos.

“La clave para que este tipo de clases puedan darse es la creatividad, porque muchos estudiantes no prenden la cámara y apagan el micrófono. Entonces he tenido que ver la manera en cómo interactuar con ellos”, señala.

Wilbur, quien enseña Ficción y Arte Sonoro, un curso teórico-práctico, también cuenta cómo es al momento de evaluar los exámenes, debido a que los alumnos ya no se sienten vigilados. “De todas maneras habrá alguien que copie. Pero yo siempre les digo que, si lo hacen, ellos mismo se engañan. Pero me ha pasado que un chico sacó 07 en su parcial y fue honesto, porque me dijo que no estudió”, agrega.

En el caso de la UTP y Cibertec, el profesor señala que ha sido más sencillo dar clases allí, porque los cursos son de los primeros ciclos y tienen más teoría. No obstante, afirmó que cuando sus alumnos han querido editar ciertas piezas sonoras, les recomendó aplicaciones, ya que no todos tienen programas para editar en sus casas.

Asimismo, el maestro afirmó que para dar clases virtualmente tuvo que gastar 950 soles, debido a que compró un equipo para hacer radio desde su casa.

Además, señala que, con esta modalidad, él trabaja más. “Ahora es estar 24/7 con los alumnos. A mí me encanta que me pregunten y ya no es como antes, donde cumplía mi horario y me iba”, sostiene.

Respecto a este cambio, y ya en el 2021, Wilbur Pérez también asegura que lo mejor sería que las clases en las universidades sea tanto virtual como presencial, porque hay clases “que sí merecen la presencia física de los alumnos”.