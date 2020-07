Por celos sujeto ataca a martillazos a su conviviente

Un nuevo intento de feminicidio se produjo en Piura, cuando una ama de casa resultó desfigurada y gravemente herida al ser atacada a martillazos por su conviviente en su vivienda ubicada en el sector de Nueva Esperanza en Sullana.

El hecho se produjo el último jueves, cuando la mujer fue indetificada como Thalía Luyo Saavedra(30) quién denunció que fue atacada por su conviviente y padre de sus hijos Moisés Farfán Sánchez (33).

“Me atacó en mi domicilio delante de mis hijos, primero me quiso ahorcar y luego con un cuchillo me hizo cortes y después agarró un martillo y me golpeó en mi cabeza. Tiene celos enfermizos”, narró la mujer a El Chilalo Noticias.

Sus gritos de auxilio alertaron a una vecina que pudo ayudarla y evacuarla al hospital de Apoyo de Sullana donde recibió atención médica.

En tanto el agresor se dio a la fuga y su paradero es incierto. La denuncia por el presunto caso de Feminicidio fue interpuesta ante la comisaría PNP de Nueva Sullana.