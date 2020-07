Desde que los recibos de luz de la compañía empezaron a emitirse, los reclamos por cobros excesivos no han parado. Lamentablemente, ante la falta de atención mediante los canales virtuales y telefónicos, los usuarios se han tenido que apersonar a las oficinas de la compañía, en donde deben hacer colas hasta por tres días para recibir una solución.

“Es mi tercer día acá y aún no llego. Ayer, anteayer y ahora desde las 8 de la mañana. Ya son las 4 de la tarde y aún no me atienden. Mañana voy a tener que volver a venir y no sé si realmente voy a llegar a la cola”, manifiesta una indignada señora.

En el reportaje emitido a través de América TV, se muestra como esta situación se repite en diferentes sedes de la empresa. Los afectados en su mayoría, refieren que los montos no tienen sustento y que la atención está mal organizada.

“Pagué 302 soles a 1.553 (soles) del mes de junio, mira de un mes y abajo no sé qué me ponen. A ver, por qué cuando hay que pagar entran 5 personas y para reclamos solo una persona, mira hasta donde está la fila”, señaló otra de las usuarias.

“Mensualmente lo han facturado haciendo cuenta que estaba funcionado la cabina y ahora como 2.650 soles. Yo nos sé de dónde pagar, ellos deberían cobrar como corre el medidor. Es como 650 soles, algo así, pero no como dice acá. Esto es muy abusivo ya, yo no puedo pagar esto”, cuenta un señor, quien tuvo que cerrar su negocio de cabinas de Internet por la emergencia sanitaria.

Otro de los problemas que se presentan es que los canales de atención digitales o telefónicos no funcionan. Los clientes aducen que cada que intentan contactarse por esos medios, nunca reciben respuesta. “Yo vengo enviando varios correos y no hay respuestas. Justamente mi incomodidad es porque me ha venido 3.951 soles por estos dos meses y en realidad es demasiado”, mencionan otro de los testimonios.

Por su parte, el representante de Luz del Sur, aduce que el monto emitido es resultado del promedio de los 6 meses previos de consumo realizado. Señala también que los usuarios no cuentan con el consumo por exceso de teletrabajo y clases escolares virtuales y resaltó que su sistema de cobros es eficiente.