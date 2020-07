Un hombre denunció que miembros de las Fuerzas Armadas junto a personal de Serenazgo lo golpearon y torturaron por más de 40 minutos en una zona de descampado en Huaycán. Según el testimonio del hombre, los agentes agredieron en varias partes del cuerpo a todos los detenidos en el toque de queda.

El sujeto salió a la medianoche de su vivienda para tomar aire; sin embargo, fue intervenido por las autoridades al no estar permitido transitar en plena inmovilización social obligatoria. Agregó que los golpes iniciaron desde que lo subieron a la patrulla y no pudo ver el rostro de sus agresores.

En el reportaje de ATV, el hombre de 34 años explicó que estuvo mal su actitud de salir en medio del estado de emergencia; no obstante, no justifica el accionar de golpear a una persona. “Me llevaron a un descampado y me empezaron a torturar, aproximadamente 40 minutos nos estuvieron torturando”, precisó el denunciante.

Agregó que había varios detenidos que fueron golpeados. El sujeto afirmó que él hizo mal, pero “eso no es un castigo, lo que han hecho es torturarme”. Los efectivos los soltaron a todos y les advirtieron que tenían un minuto para irse del lugar.

Durante la agresión, los militares lo obligaron a comer tierra, según su testimonio. Los familiares ya presentaron la denuncia ante la comisaría más cercana. “En todo momento me pidieron que esté con la cabeza agachada para no reconocer a nadie”, indicó. El hombre se encuentra postrado en una cama con varios hematomas en la cabeza y cuerpo.

Sus parientes esperan justicia ante la brutalidad de los actos cometidos contra el joven. Hasta la fecha, Lima ya no se encuentra cuarentena, pero sí en toque de queda, el cual rige desde las 10 p. m. hasta las 4 a. m.

