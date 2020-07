Peruanos varados en las ciudades de Arica, Iquique y Antofagasta, en el vecino país de Chile realizaron protestas el último jueves, pidiendo al Gobierno Peruano la apertura excepcional de la frontera en Tacna para regresar al país. Desde el 16 de marzo las fronteras están cerradas por la emergencia de la COVID-19.

Simone Rosario Barreto, es una de las peruanas que se suma a ese pedido. Ella desde Iquique manifestó que son alrededor de 550 compatriotas que están en lista de espera para un traslado humanitario. El Consulado Peruano les anunció un viaje en junio, pero se canceló.

“Se nos da muchas excusas de la suspensión. Nos dicen que desde Chile no nos dejan partir, que el gobernador de Tacna (Juan Tonconi) no quiere que ingresemos o que faltan pruebas rápidas para nosotros. El consulado ya no contesta nuestras consultas”, comenta Rosario.

En mayo pasado el Gobierno Regional de Tacna realizó el traslado humanitario de más de dos mil peruanos varados en Arica. Todos pasaron por pruebas rápidas y aquellos residentes en la Heroica Ciudad cumplieron un aislamiento de 14 días en hoteles pagados por la Región.

Simone Rosario comenta que hay peruanos que no tienen donde vivir ni qué comer. Por suerte ella cuenta con el apoyo de su familia, pero se conmueve con la situación de otros compatriotas que llegaron desde el centro y norte de Chile.

“Aquí no hay posibilidades de trabajo por la pandemia. Estamos en cuarentena y solo podemos salir dos veces al día con un justificante. Si no cumplimos, nos multan. Necesitamos volver con nuestras familias en Perú“, clamó la joven peruana.