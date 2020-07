Puno. Las autoridades de la Municipalidad Provincial de Azángaro no quieren escatimar esfuerzos en cuanto a disposiciones para prevenir contagios masivos de coronavirus, por lo que emitieron una ordenanza para prevenir que personas con la COVID-19 ingresen a dicha jurisdicción.

Mediante Ordenanza Municipal No 013-2020, con fecha 10 de julio, la Municipalidad Provincial de Azángaro ha dispuesto prohibir el ingreso a dicha ciudad de los comerciantes de otros lugares que no cuenten con su prueba rápida negativa de la COVID-19, caso contrario no se les permitirá la venta de sus productos.

De acuerdo a la disposición municipal, el requerimiento de los resultados negativos no solo es para los comerciantes, sino para todas aquellas personas que a bordo de vehículos particulares quieran ingresar a dicha provincia.

En el documento también se dispone que sean las autoridades del sector salud de Azángaro, agentes de la Policía Nacional y el Ejército Peruano quienes hagan cumplir la medida.

Azángaro es una de las 13 provincias de Puno con menor número de contagios por coronavirus. Hasta el momento se contabilizan 25 casos.