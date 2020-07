La aplicación de la tecnología en la atención médica es uno de los grandes retos en el Perú. Si bien, antes de la pandemia, ya se venía trabajando con el desarrollo de consultas de telemedicina a pacientes que acudían a un hospital y no encontraban el especialista para su mal, ahora será necesario que se replique esa fórmula para la atención domiciliaria. Un reto que el coronavirus ha puesto en marcha.

Pese a los grandes retos que aún falta superar para brindar un servicio integral, sobre todo en lugares con poca cobertura tecnológica, las principales instituciones de salud pública, el Ministerio de Salud y el Seguro Social (Essalud) han iniciado los servicios de telemedicina con el objetivo de pisar el acelerador y, por fin, iniciar una transformación en la atención médica.

¿Qué es la telemedicina?

La telemedicina o telesalud son servicios que brindan atención a distancia para atender las necesidades de salud de la población.

Telemedicina en el Ministerio de Salud

Liliana Ma, directora de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud, señaló que la entidad cuenta con una Red Nacional de Telesalud desde el 2017, año en que se creó la oficina que lidera y que ha permitido que, en medio de la pandemia, se materialice la atención virtual en 2200 establecimientos de salud a nivel nacional.

En los años precedentes a la pandemia, la atención por telemedicina se daba solo a pacientes que acudían a los hospitales y no encontraban el especialista para su enfermedad. Sin embargo, no fue hasta el 31 de marzo de este año que el Ministerio de Salud emitió la Resolución Ministerial 146-2020 MINSA, el cual aprobó la Directiva Administrativa para la Implementación y Desarrollo de los Servicios de Teleorientación y Telemonitoreo. Esta norma permitió la telemedicina domiciliaria, es decir, ya no hay necesidad de ir al hospital para recibir atención. Es importante recalcar que se refiere a atención de rutina o citas médicas de chequeo. Las emergencias si requieren ir a un centro de salud.

Según cifras oficiales, desde el inicio de la pandemia por COVID-19, a la fecha se han brindado más de 1.300.000 atenciones con los servicios de telemedicina (atención a un pacientes por medio del uso de las TIC). Asimismo, sólo durante el mes de junio se ha brindado casi medio millón (495, 618) de teleorientaciones (atención médica) y diariamente se atienden más de 7.000 solicitudes a nivel nacional.

Los médicos que están en casa, por se parte del grupo de riesgo del nuevo coronavirus, son los encargados de atender las teleconsultas a los pacientes que lo requieran. Para brindar el servicio, se valen de aplicativos que permiten videoconferencias como Zoom o Youtube, también realizan llamadas para los monitoreos. Asimismo, desde el 30 de abril, el Minsa lanzó el aplicativo teleatiendo.minsa.gob.pe, el cual sirve para sacar citas bajo esta modalidad.

La doctora Liliana Ma explicó que las políticas de Telesalud del Minsa comprenden 4 modalidad de servicio virtual: telemedicina (atención a pacientes), telecapacitación (formación entre médicos), teleducación (formación sobre temas médicos a la población) y telegestión (coordinación entre funcionarios públicos sobre temas de salud).

Telemedicina en Essalud

Sergio Machado, director del Centro Nacional de Telemedicina- CENATE de EsSalud, señaló a La República que en el Seguro Social cuenta con más experiencias que el Minsa en el uso de la telemedicina, lo que ha generado que actualmente cuenten con el equipo y el personal necesario para su aplicación durante la pandemia.

“Nosotros ya hemos venido desarrollando la telemedicina desde el 2013. Desde ese año brindamos servicios de teleconsultas médicas entre especialistas de Lima con pacientes de las redes periféricas. De esa manera empezamos a combatir la brecha de falta de especialistas”, explicó.

Actualmente, Essalud está desarrollando la estrategia de llevar la teleconsulta a los domicilios de los pacientes, como parte de los lineamientos que establece la emergencia sanitaria. Antes no lo habían desarrollado, así que, igual que el Minsa, es un avance en la aplicación de la telemedicina.

Hasta la fecha, detalló Machado, Essalud viene atendiendo a más de 6000 pacientes solo en Lima y en la provincia de Naylamb bajo el uso de la telemedicina. Para cumplir con este servicio, señala, cuentan con el personal médico que ha sido capacitado y se le ha enviado una guía de atención virtual, además cuentan con las aplicaciones particulares para la atención tanto en pacientes crónicos como para pacientes COVID-19.

Asimismo, como parte de su atención en medio de la pandemia, están desarrollando un nexo de interconsulta en la Villa Panamericana con el fin de que los médicos que están dentro puedan pedir una segunda opinión a un especialista que está afuera, con respecto a los casos críticos de pacientes COVID-19, ya que el establecimiento no puede contar con todos los especialistas de forma presencial. Asimismo, se ha comenzado a aplicar las asesorías psicológicas en pacientes COVID-19 por medio de tablets.

En el caso de pacientes crónicos que han perdido sus citas por la pandemia, Machado señaló que cada especialidad cuenta con el listado de pacientes que requieren atención, por lo tanto el mecanismos ha sido ir comunicándose con cada uno ellos para realizar el monitoreo y la reprogramación de sus citas, ahora de forma virtual. “El médico registra la atención, emite la receta, y el área de farmacia entrega los medicamentos”.

Retos de la telemedicina

“Hablar de una consulta a distancia, sin la presencia del paciente, era para los médicos una idea algo extraña, ya que se maneja la idea de que uno no puede determinar un diagnóstico certero si no se llega a revisar adecuadamente a la paciente”, sentenció el ginecobstetra de Inppares, Homero Mejía, consultado por La República sobre su adaptación al uso de la telemedicina.

El doctor Mejía, de 69 años, indicó que para su especialidad ha sido raro tener que comenzar a atender mediante el uso de las TIC, sobre todo para las personas mayores, pero reconoce que es una necesidad adecuarse a estas nuevas formas de atención para mantener la atención médica.

“A todos se nos ha hecho difícil porque estamos acostumbrados a la consulta médica con la entrevista, la conversación, luego el examen clínico al paciente, ver, oir o palpar, necesarios para un adecuado diagnósticos, pero en este caso hemos tenido que adaptarnos a las TIC y a algunos les ha costado más, sobre todo a los mayores. No es nada de otro mundo, tiene un grado complicación, pero cada vez menos”, señala el Mejía.

Asimismo, la doctora Jenny Ricsen, coordinadora del área de Telemedicina del Hospital Cayetano Heredia, reveló que, pese a que vienen implementando los servicios de telemedicina en medio de la pandemia, todavía tienen retos que se deben superar para mejor el servicio: déficit de personal, de equipos y una brecha generacional que impide una rápida adaptación de los médicos en el uso de la nuevas tecnologías.

Sergio Machado, director del Centro Nacional de Telemedicina- CENATE de EsSalud, indicó que uno de los principales problemas es que no todos los pacientes manejan el uso de las nuevas tecnologías, y, en esos casos, solo tienen que recurrir a las llamadas telefónicas. En otros casos, detalla que se debe a que algunos los pacientes no cuentan con los equipos para la teleconsulta o no tienen la conexión adecuada.

En esa misma línea, la doctora Lilian Ma, directora del Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud declaró que las brechas de conectividad en las regiones siguen siendo un reto que se deberá superar en los próximos años si se quiere mejorar el servicio de telemedicina. También será necesario seguir capacitando a los médicos con edad avanzada en el manejo e importancia de este nuevo servicio.

Aplicativo Teleatiendo del Minsa

A finales de abril, el Ministerio de Salud lanzó su aplicativo Teleatiendo, mediante el cual la población puede separar una cita para la atención virtual de cualquiera de sus males.

Según Liliana Ma, directora de Telesalud del Minsa, explicó que este aplicativo sirve para recopilar, administrar y organizar los servicios de teleconsultas. Además, tiene la facilidad de direccionar la consulta con un especialista del centro de salud más cercano a tu domicilio, ya que usa la Red Nacional de Telesalud.

Para acceder debes ingresar a teleatiendo.minsa.gob.pe o llamar al 113 (opción 4) para las personas que no manejan el internet.