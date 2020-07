La pandemia del Covid-19 ha revalorado el papel de los médicos en una sociedad como la nuestra. ¿Cómo se están formando los galenos que egresarán de las universidades públicas? El decano de la Facultad de Medicina de San Marcos responde a esto y plantea la necesidad de conocer qué tipo especialistas necesita hoy en día el país.

¿Cómo ha cambiado la educación en la Facultad de Medicina por la pandemia?

El mundo ha cambiado, la salud ha cambiado y la educación aún más. Esto va a seguir en el tiempo. En Medicina, nuestra educación es presencial, a partir del tercer año los alumnos van a los hospitales. Eso no lo estamos tocando, eso no se puede suplir, hay aspectos que no se pueden abordar a través de la virtualidad; sin embargo, hay otros que sí como la parte teórica o la discusión de casos. El 95% de nuestras actividades académicas eran presenciales, pero ahora todas deben ser virtuales, y esto ha sido un gran esfuerzo.

¿Cuáles fueron los principales problemas?

Primero, el 20% de estudiantes de toda la universidad no tenía acceso a equipos tecnológicos y en el caso de Medicina, era un 10%. Tuvimos que asociarnos con el sector privado: la Fundación Grunenthal, con la que ya hemos tenido una relación muy cercana y tenemos una maestría financiada por ellos. La Fundación tuvo a bien ofrecer una donación para que todos los alumnos de Medicina cuenten con una tablet. Unos 200 ya la han recibido. Ese fue el gran problema que tuvimos que superar.

¿Se apuesta por una educación virtual?

Cuando todo se desarrolle totalmente, podríamos manejar otros modelos pedagógicos. En algunos países hay una especie de simulación que permite acercase mucho a lo que es el paciente de una manera virtual. Probablemente vamos a desarrollarlo más adelante. La educación debería ir a la virtualidad, a desarrollar modelos tecnológicos.

¿Podría variar el currículo?

No es que varíe el currículo. Nosotros sabemos que en el mundo siempre habrá pandemias y hemos tenido que afrontarlas. Hace poco, unos 2 o 3 años, que también pensamos que iba a haber una pandemia, pero en esto estamos, en un aprendizaje absoluto. Nadie estaba preparado para esto, ni los países del primer mundo. Lo que sí pienso es que hay que fortalecer el primer nivel de atención y la investigación, de tal manera que podamos, por ejemplo, realizar vacunas o confeccionar equipos de protección personal (EPP), pero para eso tenemos que tener las herramientas. Sabemos que se va a repetir, pero todo nos está trayendo enseñanzas.

Seguramente también se formarán más especialistas...

El Estado debe pensar en la universidad, tanto estatal como privada. ¿Qué especialistas necesitamos? El Estado debería darnos esa lista y entonces nosotros podríamos definir el perfil del médico que el Perú necesita. Esta es una discusión pendiente. Pero en este momento crítico, el aprendizaje es mayor. También creo que el Estado debería apostar por la asociación con el sector privado. A nosotros nos ha funcionado.

¿Han tenido reuniones con el Minsa?

Nosotros, como Asociación Peruana de Facultades de Medicina (Aspefam), hemos tenido reuniones con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, pero en estos momentos es difícil elaborar planes. En los próximos 3 o 4 meses lo haremos con mayor tranquilidad. Pero, como repito, es necesario que el Estado nos indique qué tipo de médicos hacen falta en el Perú, con la educación suficiente para afrontar otras pandemias. Hay que darle prioridad a la educación y a la salud, en países asiáticos esto les ha funcionado.

¿Qué opina de que se elimine el Serum durante esta emergencia sanitaria?

Lo que pasa es que hay cosas que todavía no queremos ejecutar tan rápido. Sin embargo, por ejemplo en el tema de la titulación, ahora ya es virtual y en San Marcos ya lo hicimos. Sé que también continuarán en otras universidades. Pero el médico necesita el Serum, es importantísimo, porque, además, soluciona el problema de dar atención en las zonas alejadas del país.

La UNMSM ha desarrollado varios proyectos durante esta pandemia...

Este año, con crisis, hemos invertido 6 millones y medio de soles para proyectos de investigación. Hemos concursado en proyectos de Concytec y en seis salimos ganadores: uno, por ejemplo, para el teletriaje; otro, para la creación de mascarillas. Estamos avanzando y como universidad estamos agradecidos con quienes nos apoyan para que nuestros alumnos desarrollen sus clases virtuales. Creemos que todos estos cambios nos van a fortalecer.

