Por: Nicol León y Jessica Merino

Los pacientes con Covid-19 internados en cuidados intensivos necesitan de los medicamentos rocuronio y midazolam para que no sientan el dolor que les causa el tubo que los conecta con los ventiladores mecánicos.

Cada uno necesita 20 dosis diarias de estos productos.

“Sería antiético e inhumano no utilizar estos medicamentos en un paciente conectado”, explicó Jesús Valverde, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva.

Sin embargo, el Ministerio de Salud no cuenta con la cantidad suficiente. Por ello, los médicos los reemplazan por fármacos prescritos para otros tratamientos.

Steffany es uno de los que esperan estos productos desde las 6:30 de la mañana frente al hospital Negreiros. Su padre podría fallecer si no consigue las sustancias. Desde que lo internaron en cuidados intensivos, familiares y amigos la ayudan a comprarlas, pues su papá era el único que tenía ingresos en su hogar.

“Hemos gastado como 7.000 soles. Solo hoy por 20 rocuronios gastamos 1.200 soles. Y estos gastos son diarios. Que un hospital no tenga estos medicamentos es raro. Mi primo me ha dicho que vaya al área de asistencia social y hable, pero tengo miedo de quejarme porque puede que atiendan mal a mi papá o me lo dejen porque así son acá”, cuenta.

Otras personas gastan como mínimo 2.800 soles al día. En las farmacias, los genéricos se agotan rápidamente.

Un equipo de La República corroboró que en la Farmacia Universal, una toma de rocuronio de 50 miligramos cuesta S/ 78. En la botica Otifarma, ubicada al lado del hospital Loayza, el precio es de S/ 72.

Karin Contreras, gerenta asistencial de la Red Prestacional Sabogal de EsSalud, señala que los medicamentos llegarán a los hospitales esta semana, pero no alcanzarán para todos.

“Antes era ‘no encuentro camas con oxígeno’. Hoy en día nuestra realidad es ‘no encuentro cama UCI’. (...) En todos nuestros hospitales tratamos de dar el abastecimiento de acuerdo a la cantidad de consumo”, explica la funcionaria.

Los fármacos no llegan y los pacientes, como Mario Romero, empresario que vende oxígeno a precio solidario, los requieren con urgencia. Su familia pide el apoyo de todos para conseguirlos a un precio justo.

