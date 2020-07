Mario Augusto Paredes Acosta es director del Hospital Santa Rosa en Madre de Dios, tiene 73 años y ha dado positivo al nuevo coronavirus. Debido a la falta de personal de salud en la región, el médico tuvo que seguir cumpliendo sus labores, ya que su compromiso con la comunidad era irrompible.

Él fue designado a dicho puesto desde hace un año, donde se ha desarrollado sin cansancio. Por su avanzada edad y el asma que padece, es una persona de alto riesgo, pero continuó ejerciendo su cargo debido a que las circunstancias lo demandaban.

Ahora se encuentra internado en el mismo nosocomio donde era él quien se encargaba de los pacientes. Su familia ha sido informada de que necesita ser trasladado a Lima por la condición crítica en la que se encuentra, sin embargo, aún no saben de qué manera hacer las gestiones y solicitan ayuda a las autoridades.

“La información que he recibido ahora de parte de los médicos de Madre de Dios es que necesitan una ambulancia aérea para trasladarlo y que su estado de salud no empeore. Sé que se están queriendo comunicar a través del director regional con el Ministerio de Salud (Minsa), pero no responden. Todo este proceso de traslado requiere de mucho trámite burocrático”, señala Jefferson Paredes, hijo del afectado.

Además, manifestó su preocupación por el tiempo transcurrido en el que se ha visto de manos atadas para hacer algo por su padre. “Su estado está empeorando conforme van pasando los días y recién sale la prueba molecular (positiva)”, agrega.

Como ya se conoce, el tiempo en el que se actúa contra la COVID-19 es fundamental para salvar la vida de un paciente con complicaciones. Por ello, su hijo solicita al Minsa y al Colegio Médico del Perú (CMP), apoyar a su progenitor, quien ha entregado su vida al servicio de la Salud.