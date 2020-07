A pesar de las heladas, niños en Apurímac suben los cerros para estudiar

Han transcurrido cuatro meses desde que las labores escolares iniciaron y los niños de las zonas altoandinas del Perú siguen sometidos a una serie de sacrificios, obligados a subir cerros en medio de las heladas, por la falta de atención del Ministerio de Educación. Desde Apurímac, los niños piden al presidente Martín Vizcarra que instalen internet.

Los niños del distrito de Haquira, provincia de Cotabambas de la región Apurímac, a diario que deben subir los cerros para alcanzar sus cimas a 4 500 metros sobre el nivel del mar. Hasta allí llegan para captar la señal de la radio y luego enviar sus tareas por WhatsApp.

Los pequeños de Haquira piden al presidente Martín Vizcarra que instale internet en todas las viviendas de la zona para que así no tengan que subir los cerros. Una de las niñas cuenta que uno de sus hermanos se lesionó el pie de tanto caminar.

Las heladas golpean todo el sur peruanos y Apurímac no es la excepción. Una pequeña, ataviada en su traje tradicional, cuenta que al subir los cerros no solo les da hambre sino que les hace mucho frío. Cuentan que caminar todos los días los cansa y son conscientes que subir los cerros es un peligro. Una de las pequeñas pide al presidente Martín Vizcarra que no los ignore por su condición de campesinos, dado que tienen los mismos derechos como cualquier peruano.