Mujer acusada de ocasionar quemaduras a pareja: “Nunca en mi vida he usado ácido”

Niega las acusaciones y asegura que no arrojó el ácido muriático. Floriza Andrade Ipince (47) se pronunció sobre la denuncia por violencia que existe en su contra. Según indicó, en ningún momento agredió a José Nestaré Aliaga (52) con ningún químico en su vivienda de San Juan de Lurigancho.

“No (le arrojé ácido muriático). Nunca en mi vida he usado ácido”, señaló la mujer a Panamericana TV, quien señala haber sido víctima de violencia por parte de su expareja.

“Él nos cita para ir al lugar, manda un mensaje al WhatsApp. (...) Ese lote quería alquilarlo para la pensión de mis hijos. El nunca ha mandado una mensualidad a mis hijos. Cuando llego a la casa, porque él nos manda un mensaje, lo encuentro dentro de la casa y empezó a insultarme a ofenderme. Y me dio un puñete en el estómago. Le dije que se retirara a otro ambiente y él lo hace, sin embargo, me lanza un masetero cuando cerraba la mampara”, cuenta Floriza Andrade.

Por otro lado, dijo desconocer como es que Nestaré Aliaga resultó con las quemaduras. Según narró, cuando llegó la Policía, no escucharon su versión y la trasladaron inmediatamente a la comisaría.

“La Policía, me dice que los habían llamado por un caso de robo. Les digo que aquí no hay ningún robo, sino un caso de violencia. Sin embargo, en ese instante, el señor José sale sin polo, indicando de que había sido agredido con ácido muriático. Los efectivos no quisieron tomar fotos por más que les dije que verifiquen los hechos”, comentó la mujer cuya expareja la denuncia de ocasionarle quemaduras.

Ante esta situación, la mujer ha realizado una denuncia en contra de su expareja por violencia psicológica. Ella dice esperar que los hechos se aclaren en una investigación.