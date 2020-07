Tacna. Un grupo de 40 obreros protestaron ayer en las puertas del hospital COVID-19 que construye el gobierno regional en el distrito de Gregorio Albarracín. Los varones reclamaban el pago de una quincena, el reconocimiento de horas extras y el incumpliento del acuerdo de sobre el monto de sus salarios.

Ellos contaron que fueron contratados por un mes por la modalidad de terceros y se les prometió el pago diario de 120 soles a los maestros y 80 a los obreros. Los contratistas no cumplieron con los montos y no cancelaron a los trabajadores las dos horas extras de trabajo que realizaron cada día. No les pagan quincena.

El gobierno regional construye por administración directa el hospital COVID-19 con más de 35 millones de soles de presupuesto. La obra debió concluir el 18 de junio pero plazo se extendió hasta el 19 de julio por la implementación de una planta de oxígeno.

Loa obreros relataron que les pidieron horas extra para acelerar el proyecto. Ayer un ingeniero del proyecto salió de la obra a atender los reclamos. Los obreros le reclamaron por qué no cumplen con la deuda de la quincena ni el pago prometido de forma verbal.

“Trabajamos por nuestras familias, con riesgo de contagiarnos y ahora no nos pagan puntual y encima pagan menos de lo que se acordó. Es injusto y molesta”, sostuvieron los obreros y maestros.