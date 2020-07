Miraflores: sujetos a bordo de motocicleta roban celular a ingeniero en pleno día [VIDEO]

Ingeniero caminaba tranquilamente con un celular de alta gama en el bolsillo por la calle José Gálvez, en el distrito de Miraflores, cuando un sujeto le arrebató el celular y huyó a bordo de una motocicleta, junto a su cómplice.

El asalto ocurrió a plena luz del día, puesto que apenas eran las 8:00 de la mañana cuando el hombre fue víctima de robo. Y aunque intentó alcanzar a los delincuentes, junto a un grupo de obreros, sus esfuerzos fueron vanos, puesto que estos escaparon.

“Yo venía caminando con la cabeza gacha y hay una persona que se me cruza y hay una persona que se me cruza. Yo no la veo a la persona, cruza, pasa por detrás mío y me arranca el celular del bolsillo”, narró la víctima al programa Al Estilo Juliana de ATV.

Según captaron las cámaras de seguridad, un hombre joven ataviado con una casaca de cuero también camina por la mencionada calle por la que también transitaba su víctima. Luego, ambos se cruzan, pero inmediatamente, este se voltea y le arrebata el celular al ingeniero que se dirigía a su trabajo.

Otro sujeto a bordo de una motocicleta roja se acerca a su cómplice y con el vehículo aún en movimiento, el ladrón sube a bordo para huir a toda velocidad.