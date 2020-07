La demanda de las mascarillas de tela ha aumentado, pues es una alternativa económica para cuidar a la población de contagios por coronavirus. Existen de diferentes colores y diseños, pero más allá de la apariencia hay diversos requerimientos que se deben de cumplir para asegurar su correcta efectividad.

Las especificaciones van desde la confección hasta cada cuánto debemos lavarlas para no correr ningún riesgo. Sin embargo, hay que recordar que no son la opción más segura, sirve para quienes se desplazan en las calles y tienen contacto con pocas personas.

“Estas mascarillas pueden filtrar gotas grandes, las que uno puede expulsar al hablar, toser o estornudar, pero no las gotas que uno elimina en un procedimiento como las nebulizaciones. En ese caso, las gotas son más pequeñas y esas mascarillas ya no sirven”, explica Carlos Medina, médico infectólogo del Hospital Cayetano Heredia.

¿Cómo debe ser la confección de una mascarilla de tela?

De acuerdo a las especificaciones que ha dado el Minsa para la elaboraciones de mascarillas textiles, estas pueden ser de polyester, nylon, algodón o cualquier mezcla de estos materiales.

Además, el especialista añade que los cubrebocas “tienen que ser hipoalergénicos y generar poco calor, porque la humedad puede provocar que la tela disminuya su capacidad de filtrado”.

¿Hay que lavarlas a diario?

El infectólogo señala que el objetivo de las mascarillas es atrapar las partículas contaminantes; por eso, hay que lavarlas todos los días, apenas se llegue a casa, para volver a utilizarlas.

“Si la dejas en algún lugar va a contaminar donde lo dejes, entonces hay que lavarlas con lejía o detergente y esperar a que seque para volver a usarla”, explica Carlos Medina para La República.

Lo ideal es que el agua esté a temperatura ambiente, ya que el agua caliente puede dañar más rápido las fibras de la tela y afectar su durabilidad.

Las mascarillas de tela se lavan todos los días con lejía. Foto; Instagram

¿Cuánto duran las mascarillas de tela?

Si bien los cubrebocas de tela son cada vez más usados por los ciudadanos para protegerse ante expansión del COVID-19, aún no se han dado parámetros acerca de su tiempo de vida, dependiendo del material con el que se haya elaborado.

“No se ha establecido cuántas lavadas soporta ni el porcentaje de deterioro por cada lavada. Hay muchas preguntas por responder con respecto a las mascarillas de tela, pero no se puede pensar que si las usas y una persona te tose de frente, no hay riesgo de contagiarte. No hay estudios que especifiquen el porcentaje de protección”, precisa el especialista.

¿Cómo guardarlas entre puesta y puesta?

Luego de que la mascarilla se lave y seque, debe ser guardada en un lugar seguro y libre de gérmenes. El infectólogo Medina recalca que no puede estar en contacto con otros objetos ni cerca de personas que las estén tocando.

Además, es importante que el cubrebocas no esté en un espacio húmedo, una opción es utilizar bolsas de papel para protegerlo.